TORTINO DI PATATE AL FORNO CON PROSCIUTTO E PROVOLA.

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo un “Tortino di patate” che è un piatto ricco e saporito. Gustoso e nutriente si può servire come antipasto o come piatto unico per una cena tra amici. Ricco di gusto, è conosciuto in tante versioni e quindi può essere realizzato con diversi ingredienti, tutti quelli, che di più incontrano i vostri gusti.

In questa nostra versione molto semplice primeggia il gusto della provola affumicata che dona al piatto un gusto raffinato e saporito.

INGREDIENTI

1Kg di Patate

80 gr di Burro

80 gr di Parmigiano grattugiato

1cucchiaio di farina (per tenere ben saldo l’impasto)

3uova

1cucchiaio di Pan grattato

Prezzemolo qb

Sale qb

200 gr Prosciutto cotto o (altri salumi)

200 gr di provola affumicata o (altro formaggio)

PREPARAZIONE

Per prima cosa mettete a bollire le patate già sbucciate. Appena saranno pronte, schiacciatele tutte con uno schiacciapatate e mettetele dentro una ciotola. Aggiungete la farina, le uova, il burro che avete fatto sciogliere precedentemente, il parmigiano, il pan grattato, il sale e il prezzemolo tritato finemente. Rimestate per bene tutti gli ingredienti e fateli amalgamare.

In una teglia da forno, spolverizzate un pò di pan grattato sul fondo e pian, piano adagiate una parte del vostro impasto di patate e con un cucchiaio livellatelo pressandolo. A questo punto, coprite con le fette di prosciutto e con la provola tagliata a pezzettoni. Coprite con la restante parte di patate e modellate il tutto con cura.

Quando avrete dato al vostro rustico, una superficie liscia, cospargete con del pangrattato e aggiungete dei fiocchetti di burro. Mettete in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti circa.

A metà cottura, aggiungete altri pezzetti di burro in superficie per favorire la formazione della crosticina croccante. (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)