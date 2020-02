Trippa con burro e parmigiano di (Nonna Santa)

Oggi vi proponiamo una semplice ricetta : “Trippa al burro e parmigiano”. Una pietanza che ho imparato a cucinare grazie a mia mamma che in cucina è stata sempre una cuoca, si, “senza stelle”, ma vi assicuro una bravissima cuoca.

Mi ricordo che da piccoli scappavamo quando la vedevamo in cucina a pulire la trippa, ci impiegava tantissime ore per bollirla e vi assicuro che non era un buon odore quello che si sentiva per casa in questa prima fase. Ci metteva tanto di quel tempo che, alla fine, diventava completamente bianca.

Oggi invece, il lavoro è dimezzato perchè la troviamo in macelleria già pulita.

La trippa è una frattaglia, ricavata dalle diverse parti dello stomaco del bovino e da essa si possono ricavare gustose pietanze. Ogni famiglia, ogni regione e ogni città, ha la propria ricetta e della stessa ne esistono svariate varianti. Quella di oggi, è la ricetta di nonna Santa ( Mia mamma)

TRIPPA AL BURRO E PARMIGIANO.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

Trippa 1KG e mezzo

Parmigiano Reggiano 200gr

1 Panetto di burro da 200 gr

Cipolla, se possibile utilizzare la cipolletta fresca altrimenti quella bianca.

Passata di pomodoro, 2 bottiglie .

PREPARAZIONE

Anche se la trippa la troviamo già pulita, bisogna comunque farla bollire un pò prima di passare alla preparazione del piatto.

Dopo averla bollita, lavate accuratamente la trippa in abbondante acqua fredda, scolatela e tagliatela a strisce.

In un tegame fate soffriggere la cipolletta, fino a farla dorare, aggiungere a (piacere) un pò di zucchero

Aggiungete la trippa e rigirate con un cucchiaio di legno a fiamma dolce, finchè non si insaporisca, facendo attenzione a non fare attaccare il tutto sul fondo del tegame .

A questo punto, aggiungere la passata di pomodoro, salare, mescolare e lasciare cuocere per 2 ore, sempre a fiamma dolce, finchè la trippa sarà ben cotta.

Appena è pronta, aggiungere il burro e aspettare che si sciolga tutto rigirando dolcemente. Alla fine aggiungere il parmigiano e rigirare ancora finchè si sciolga completamente.

A questo punto, la trippa è pronta.

Vi assicuro che molti dei miei amici conoscono bene questa mia ricetta e ogni volta mi ringraziano per la squisitezza della pietanza che ho fatto loro gustare.

Buon appetito da

( Panza e Prisenza)