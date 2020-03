“U bruciuluni al sugo” ovvero il Falsomagro.

Il pranzo della Domenica nelle cucine siciliane non è un semplice pasto, è una maratona.

Tutto ha inizio alle prime luci dell’alba, quando la donna siciliana trasforma la sua cucina, mentre tutti i componenti della famiglia dormono, in un trionfo di odori e sapori, cominciando a preparare il sugo con cui condire i rigatoni e in cui far cuocere il Falsomagro

Il giusto compimento degli sforzi della cuoca siciliana, poi, si racchiude nella tipica frase con cui i commensali accolgono il cibo presentato sulla tavola: “E cchi è Natale?”.

Tale commento, che rimanda evidentemente alle feste natalizie durante le quali la tavola viene tradizionalmente imbandita di ogni bendidio, lascia trasparire tutto lo stupore e al contempo tutte le aspettative riposte ed effettivamente avverate su quel banchetto. Guai se non fosse Natale ogni santa domenica!

Il secondo per eccellenza dei pranzi domenicali è il falso magro al sugo che la maggior parte dei siciliani conoscerà con l’inconfondibile nome di “Bruciuluni”.

Di origini palermitane ma diffuso in tutta l’isola, “U Bruciuluni” subisce delle variazioni da un luogo all’altro della Sicilia per quel che riguarda il condimento.Il falsomagro

Si dice che sia stato inventato da uno dei “monsù”, tipici cuochi francesi che affollavano le cucine delle famiglie aristocratiche siciliane del Settecento, i quali per stupire gli ospiti davano sfogo alla loro creatività, inventando nuove ricette.

Il cuoco che lo creò per primo lo definì “farcie de maigre”. Ma noi siciliani, si sa, non andiamo d’accordo con le lingue e ne abbiamo storpiato il nome della creazione francese fino a farla diventare “farsu magru”. Infine, per evitare ogni incomprensione, sulla base della forma della pietanza, simile ad una braciola, il francesissimo “farcie de maigre” diventò “u bruciuluni”.

E’ in sostanza un arrotolato di carne di vitello, falsamente magra, ma anzi, super condita, che al suo interno svela un insieme di uova sode, salumi vari, e irrorato di sugo. C’è chi dice che proprio la presenza della salsa di pomodoro fa del falso magro una ricetta nata dopo l’Ottocento, cioè dopo l’importazione del pomodoro in Sicilia.

Ad ogni modo, le antichissime origini del falso magro, di certo, restano indiscusse.

Bambini forza dducu, lavativi i manu ca è pronto a tavola!

Si comincino le danze, il pranzo è servito

Ebbene, il pranzo può avere inizio. La cuoca siciliana può togliere u mantali (il grembiule), lasciare i fornelli e cominciare ad imbandire la tavola. Si, l’avete capito, fa tutto lei. I familiari possono prendere posto, i rigatoni caldi e fumanti possono essere serviti nei piatti, u bruciuluni non aspetta altro che essere affettato ed essere ricoperto dal sugo bollente. Gli odori inebriano la sala da pranzo.

Un vassoio di dolci (i cannoli) della domenica non può mai mancare. In famiglia c’è sempre qualcuno che esclama:

“Ppi mia non iè duminica si un mi mangiu ncannulu sanu cca ricotta”.

La maratona è quasi conclusa. Il caffè fuma nelle tazzine e presto i commensali si ritireranno per schiacciare un pisolino.

E’ pomeriggio inoltrato e la cuoca siciliana, di solito, rimane sola in cucina, ma sa esattamente cosa fare: rimettere a posto e preparare mentalmente la lista della spesa per i pranzi e le cene successive, persino quello della prossima domenica.

Buona domenica a voi liberi navigatori e buon pranzo.

“U bruciuluni al sugo” ovvero il Falsomagro.

Una tra le ricette più gustose e succulenti della nostra tradizione siciliana, sua Maestà “u Bruciuluni“, Falsomagro in italiano. In effetti il suo nome italico ha un senso perché, guardandolo, sembrerebbe un figurino, così stretto e lungo com’è, ma tagliandolo ecco la sorpresa, un rotolo ripieno di ogni bontà, ciccioso, altro che magro, e, solo per l’inganno della vista, chiamato “falso”.

Questo secondo piatto, davvero irresistibile, è così buono che una sola fetta non vi soddisferà e vi ritroverete ad aspettare che si faccia subito sera per poterlo gustare nuovamente a cena.

INGREDIENTI

1 kg di fesa di vitello, in un’unica fetta

4 uova sode

4 fette di mortadella tagliata appena più spessa

150 g di caciocavallo fresco

100 g di caciocavallo grattugiato

50 gr di Pangrattato

1 mazzetto di prezzemolo

2 Carote

1costa di Sedano

1 cipolla

olio extravergine di oliva

1/2 bicchiere di vino rosso

Passata di pomodoro

Sale e pepe q.b

PREPARAZIONE

In un tegame capiente fate rosolare della cipolla, carote e sedano tutto tritato finemente. Quando sarà tutto ben colorato e ammorbidito, aggiungete la passata di pomodoro, salate e aggiungete mezzo bicchiere di vino rosso. Fate cuocere a fiamma dolce.

Mentre il sugo cuoce, in una terrina fare un tritato di prezzemolo aggiungete il caciocavallo grattugiato, il pangrattato, un pizzico di olio e il sale. Rimestate il tutto e mettete da parte questo composto.

Stendete la carne, battetela con il batticarne, salate e adagiate sulla fetta la mortadella, versate nella sua parte centrale il composto di trito di prezzemolo, pangrattato e caciocavallo grattugiato, adagiate sopra le uova sode intere, e il caciocavallo tagliato a striscioline non tanto sottili. A questo punto arrotolate la carne ripiena, legandola con dello spago da cucina.

Scaldate in una padella l’olio extravergine di oliva e rosolate “u bruciuluni”, rigirandolo spesso per farlo dorare da tutti i lati.

Nel tegame dove sta ancora cuocendo il sugo, immergete il falsomagro e fatelo cuocere a fuoco lento. Per capire se è pronto, pungetelo con la forchetta.

A cottura ultimata, toglietelo dal sugo facendolo raffreddare. Tigliere lo spago.

Tagliatelo a fette e, per farlo insaporire servite con un cucchiaio di sugo sopra ogni fetta.

Il vostro “Bruciuluni” è servito.

Con il sugo rimasto che fare?

Preparate un tegame con dell’acqua bollente, salate e fate cuocere dei bei rigaton. Scolate e condite con il sugo del Falsomagro.

Oggi è domenica, quindi, vi regaliamo anche una ricetta dolce.

————————————————————————————————–TORTA ALL’ARANCIA SEMPLICE CON GLASSA———–

INGREDIENTI (‘Torta)

190 gr Farina 00

125 gr burro morbido

190 gr zucchero

3 Uova intere

100 gr di Succo d’Arancia

1 Buccia di arancia grattugiata

1 bustina di Lievito per dolci

1 bustina di Vanillina

GLASSA

1 Succo di un’arancia grande

4 cucchiai di Zucchero

A questo punto vi spiego come l’ho preparata io.

In una terrina ho messo dentro uno ad uno tutti gli ingredienti, iniziando dalla farina, zucchero e le uova intere. Ho girato un po tutti gli ingredienti e per ultimo ho aggiunto il burro ammorbidito , il succo di arancia e la vanillina. Con uno sbattitore elettrico ho fatto montare il tutto affinchè risultasse un’ impasto spumoso e omogeneo. Alla fine ho aggiunto il lievito e ho rimestato finchè si sciogliesse al composto.

Ho imburrato e infarinato una tortiera con cerniera e ho versato l’impasto e messo in forno già caldo a 180 gradi per 30 minuti circa. Appena cotta, l’ho sfornata e fatta raffreddare.

In un pentolino ho fatto bollire il succo di arancia e lo zucchero, rimestando continuamente con un cucchiao, finchè il succo si è solidificato un pochino e ancora caldo l’ho versato sulla parte superiore della torta ormai raffreddata.Ho aggiunto inoltre, zucchero a velo per decorare.

Buon appetito e buona domenica

Panza e Prisenza