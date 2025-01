2 bicchieri di sale grosso in lavatrice e risolvi uno dei problemi più odiati – fancityacireale.it

È importante prendersi cura della lavatrice ogni giorno e ti bastano 2 bicchieri di sale grosso per farlo: così risolvi uno dei problemi più odiati.

In una classifica degli elettrodomestici indispensabili in casa, nelle prime posizioni si piazzerebbe sicuramente la lavatrice. C’è chi ne fa una o più di una anche tutti i giorni, chi si limita a farne qualcuna a settimana ma in ogni caso, sarebbe forse impossibile viverci senza.

La lavatrice è un elettrodomestico che permette di avere capi di abbigliamento, accessori, asciugamani, lenzuola e quant’altro, sempre puliti e igienizzati. Per svolgere sempre il suo lavoro al meglio, la lavatrice ha bisogno di cure, anche giornaliere, e occorrerà quindi effettuare una sorta di manutenzione ordinaria che garantisca la sua efficienza e durata nel tempo.

Quando ti accorgi che i capi che stai lavando non risultano puliti e igienizzati a fondo, sicuramente c’è un problema alla lavatrice. Il più comune e odiato lo puoi risolvere con 2 bicchieri di sale grosso.

A cosa serve mettere 2 bicchieri di sale grosso nella lavatrice? Così risolvi un problema comune

Hai fatto il bucato in lavatrice ma non sei soddisfatto del risultato? Probabilmente il motivo è dovuto all’acqua troppo calcarea. L’acqua molto dura compromette l’efficienza della lavatrice e ne aumenta il consumo energetico. Il calcare, inoltre, va a incrostare gli elementi della lavatrice e a corroderne i tubi.

Il bucato avrà così un cattivo odore e sarà opaco per via dei piccoli depositi di calcare rilasciati nelle fibre tessili. Questi depositi lo renderanno anche più ruvido al tatto. Purtroppo è un problema comune degli elettrodomestici che utilizzano l’acqua (anche per la lavastoviglie è così).

Il calcare nella lavatrice si deposita sulle pareti del cestello e quindi in una parte dell’elettrodomestico che entra inevitabilmente a contatto con il bucato. Per fortuna c’è un trucco molto semplice da usare per liberare la lavatrice dal calcare. Sicuramente il consiglio principale è di fare dei lavaggi a vuoto.

E poi portentoso è usare il sale grosso che è un rimedio naturale molto utilizzato nelle faccende domestiche dalle nonne. Basterà mettere 2 bicchieri pieni di sale grosso direttamente nel cestello della lavatrice e avviare un lavaggio a vuoto. Impostare delle temperature alte, altrimenti il sale non si scioglierà per bene; solo così potrà svolgere al meglio le sue funzioni.

In men che non si dica l’acqua risulterà meno dura. In combinazione poi con il bicarbonato, l’effetto sarà ancora maggiore. Si riscontreranno immediatamente i risultati positivi di questa procedura: bucato veramente pulito e profumato!