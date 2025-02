Il Paradiso delle Signore 9: il dramma di Enrico nelle puntate dal 10 al 14 febbraio

Il Paradiso delle signore, San Valentino amaro per Enrico: il noto magazziniere dovrà risolvere un problema non da poco che potrebbe mettere in forte crisi la sua vita personale.

Nel corso della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, il pubblico di Rai 1 ha avuto modo di apprezzare e conosce Enrcio Brancaccio (Thomas Santu). Il nuovo magazziniere del grande magazzino ha subito incuriosito i telespettatori con l’alone di mistero che lo ha avvolto fin dalle primissime apparizione.

Nel corso delle puntate, Enrico ha iniziato a svelare qualche dettaglio sulla sua vita. Si è infatti scoperto che in realtà è un medico, vedovo e padre di una bambina, Anita, dalla quale Enrico è costretto a tenersi a distanza. Brancaccio, infatti, ha curato un latitane nella clinica presso cui lavorava e riconoscendolo ha deciso di denunciarlo, motivo per cui è stato minacciato di morte.

A Milano conosce e si innamora di Marta, tuttavia la storia tra i due fatica a decollare, proprio a causa delle bugie a cui è costretto Enrico. Con il tempo la Guarnieri scoprirà tutto, tuttavia, l’amore ha la meglio e i due inizieranno una storia. Proprio quando tutto sembrerebbe andare nel verso giusto la vita di Enrico rischia di essere nuovamente scossa.

Il Paradiso delle signore, Enrico costretto a dire addio a Marta?

Le puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda nella settimana dal 10 al 14 febbraio 2025 vedremo meno romanticismo di quello che si potrebbe pensare a ridosso di San Valentino. La soap di Rai 1 è infatti coordinata con il tempo reale, dunque anche per i vari personaggi ricorrerà la festa degli innamorati.

La coppia formata da Marcello e Adelaide sarà sempre più distante, a causa dei problemi di salute della contessa, taciuti al a suo innamorato. Quanti tra il pubblico di Rai 1 speravano in un romantico San Valentino almeno per Marta ed Enrico resteranno delusi. La coppia accoglierà con gioia il ritorno di Anita a Milano, la bambina rientra infatti in città dopo un periodo a Venezia in compagnia della zia Lea.

Tuttavia, se in un primo momento Anita sembrava aver accettato la presenza di Marta nella vita di suo padre le cose sembrerebbero essere cambiate. La bambina, infatti, tratta con estrema freddezza Marta, lasciandola del tutto basita. La Guarnieri non capisce a cosa sia dovuto il repentino cambiamento di Anita, sopratutto alla luce dell’amorevole scambio avuto durante il loro ultimo incontro. Il timore è che Enrico si troverà presto a dover scegliere tra Marta e Anita, dando così l’ennesima delusione d’amore alla Guarnieri.