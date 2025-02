Risparmia sulla bolletta con questo accessorio in cucina: piatti veloci e sani pronti in pochi secondi – Fancityacireale.it

Bolletta leggera e cena pronta in pochi minuti con questo accessorio in cucina: qualità e funzionalità ad un prezzo molto accessibile.

Le ore trascorse in cucina a preparare deliziose pietanze per tutta la famiglia, possono trasformarsi in un vero e proprio salasso per il portafoglio. Gli elettrodomestici più comuni, difatti, possono incidere negativamente sui costi in bolletta, gonfiando i prezzi e causando squilibri nei bilanci finanziari del mese.

Forni e fornelli rappresentano i principali responsabili dell’incremento delle cifre in bolletta. Utilizzare il forno per preparazioni le quali richiedono lunghe cotture, oltre al dispendio di tempo, può comportante un elevato consumo di energia. Anche i fornelli, se utilizzati con fiamma alta o per tempi prolungati, possono incidere sulle cifre da corrispondere a fine mese.

In questo scenario, la scelta degli elettrodomestici giusti può rappresentare una soluzione in termini di risparmio energetico e di tempo. Chi segue uno stile di vita frenetica, difatti, può optare per un accessorio in grado offrire cotture veloci, sane e con un occhio al portafoglio e all’ambiente.

Risparmia più tempo e denaro con questo elettrodomestico

Negli ultimi anni, la friggitrice ad aria ha conquistato milioni di famiglie diventando un vero e proprio must have per chi cucina quotidianamente. Questo elettrodomestico, difatti, offre una valida alternativa alla frittura tradizionale e al forno, consentendo di preparare piatti gustosi con una quantità di olio ridotta. Sfruttando la circolazione dell’aria calda ad alta velocità, la friggitrice ad aria permette di cuocere i cibi in maniera uniforme, garantendo gusto e salute in un solo morso.

Rispetto al tradizionale forno, la friggitrice ad aria permette di risparmiare notevolmente sulla bolletta energetica grazie anche ai tempi ridotti di cottura. In pochi minuti, difatti, è possibile cuocere perfettamente verdure, uova, sfoglie e persino carni magre come pollo e tacchino. In commercio è possibile acquistare diverse tipologie, adatte a qualsiasi esigenza e stile di vita, come la nuova Airfryer Combi Serie 7000 di Philips.

Progettata per ridurre gli sprechi di energia e i consumi energetici, la friggitrice ad aria di Philips permette qualsiasi piatto senza la necessità del preriscaldamento. Complici i diversi flussi d’aria all’interno del cestello, i cibi risulteranno cotti alla perfezione in pochi minuti senza sprechi. La nuova Airfryer Combi Serie 7000, inoltre, può essere utilizzata anche tramite l’applicazione per smartphone dedicata, permettendo una accensione da remoto dell’elettrodomestico per un rientro in casa più gustoso e profumato.