Torta di mele con la ricetta di Csaba Dalla Zorza: finalmente la mangio senza sensi di colpa

Torta di mele soffice e con pochissime calorie: la ricetta di Csaba Dalla Zorza è perfetta per mangiarla senza sensi di colpa.

La torta di mele è un grande classico della pasticceria. Il dolce perfetto da servire come merenda, magari accompagnato da una tazza calda di tè o da una gustosa spremuta di arancia fresca. Una ricetta senza tempo e che non conosce stagione, infatti, a differenza di altre preparazioni che seguono la stagionalità, la torta di mele potrà essere fatta in qualsiasi momento.

Con il passare del tempo, sono diverse le versioni proposte anche da grandissimi chef, che hanno contribuito, con il loro tocco da maestro, a rendere la torta di mele ancora più deliziosa. Ed è esattamente la stessa cosa fatta dalla bellissima scrittrice e conduttrice Csaba Dalla Zorza che ha condiviso suoi suoi canali ufficiali la sua versione della torta di mele.

Csaba Dalla Zorza: la sua ricetta della torta di mele è davvero deliziosa

Da sempre Csaba Dalla Zorza, oltre ad essere un’affermata conduttrice e scrittrice, condivide sui social le sue idee e i suoi consigli di cucina e di lifestyle. Ama proporre idee innovative e ideare e preparare ricette sane e gustose. Ebbene, nella sua speciale torta di mele lo zucchero semolato viene sostituito, rendendola così decisamente meno calorica.

Ingredienti per uno stampo da 22 centimetri:

5 mele renette

40-50 g di uvetta

2 cucchiai di zucchero di canna integrale

1 cucchiaino di estratto naturale di vanigliaMe

2 uova

150 g di zucchero

225 g di farina 00

8 g di lievito in polvere

120 ml di panna liquida fresca

1 cucchiaio di zucchero a velo

1 cucchiaio scarso di cannella in polvere

Procedimento: