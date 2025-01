Addio ai prelievi Bancomat: ecco da quando non potremo più ritirare i nostri soldi

Addio prelievi dallo sportello bancomat: la data più temuta da tutti ormai è vicina, sempre più vicina. Vediamo da quando non potremo più ritirare i nostri soldi.

Che i contanti non siano ben visti da ormai un po’ di tempo è cosa nota: non sono un metodo di pagamento tracciabile e, dunque, possono facilitare fenomeni quali evasione fiscale, riciclo di denaro e finanziamenti ad attività illecite. Per questa ragione, da anni, si cerca di incentivare i cittadini a pagare con carte di debito o di credito.

Pagamenti sicuri e tracciabili, insomma. Inoltre chi paga con le carte non ha nessuna commissione aggiuntiva a differenza di quanto molti ancora credono. E bisogna aggiungere altri due vantaggi non meno rilevanti: se si viene scippati, una carta – sia di debito che di credito – si può bloccare mentre i contanti non si bloccano e fuggono via assieme allo scippatore.

I contanti, essendo carta che passa di mano in mano chissà quante volte, possono veicolare infezioni virali o batteriche. In ogni caso l’uso dei contanti, entro una certa soglia, non è vietato e, dunque, ognuno deve essere libero di pagare nel modo che preferisce sempre entro i limiti consentiti dalla Legge.

Questa libertà, però, seppur in modo indiretto, può essere ostacolata in diversi modi. A breve diventerà impossibile prelevare dagli sportelli bancomat. Come potremo, quindi, pagare in contanti se non avremo nemmeno la possibilità di ritirare le banconote? La data più temuta da tutti è sempre più vicina.

Stop ai prelievi dal bancomat: ecco da quando sarà vietato

Non viene vietato espressamente l’utilizzo dei pagamenti con il denaro contante – entro certe soglie – ma molto presto sarà impossibile prelevare i nostri soldi dagli sportelli bancomat. Vediamo a partire da quando non potremo più effettuare prelievi agli sportelli.

In teoria usare i contanti per effettuare pagamenti entro un certo limite non è vietato. Di fatto è diventato praticamente impossibile riuscire materialmente ad avere delle banconote a disposizione. La maggior parte delle banche ormai non ha più il servizio cassa e, quindi, non è possibile prelevare soldi andando in banca.

In moltissime città gli sportelli bancomat automatici sono spariti: bisogna fare chilometri e chilometri per trovarne uno. Lo Stato sta valutando di eliminare del tutto gli sportelli ATM per i prelievi dei contanti: la data non è ancora stata decisa e, comunque, per il momento si tratta solo di un’ipotesi.

Nel caso dovesse avvenire a quel punto avere a disposizione delle banconote sarà quasi impossibile in quanto, come spiegato, molti istituti di credito non hanno più il servizio di cassa e, in ogni caso, sono aperti solo poche ore al giorno e non 24 ore su 24. Come potremo ritirare i nostri contanti?

Alcuni tabaccai hanno la possibilità di erogare contanti fino ad un massimo di 250 euro al giorno. Oppure dovremo ricorrere a sportelli automatici indipendenti. Presto o tardi, però, tutti dovremo abituarci a pagare solo tramite carte o, addirittura, App da scaricare sul telefono.