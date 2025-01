Alessia Marcuzzi e l’ostacolo per il futuro in tv: c’entra questa star

Blocco per Alessia Marcuzzi circa questo progetto: c’entra questa amatissima star della televisione.

Il 2025 di Alessia Marcuzzi si è aperto veramente alla grandissima, con la conduttrice romana continuamente sotto i riflettori e coinvolta in diversi progetti; ancora una volta, sta aggiungendo tante soddisfazioni alla sua meravigliosa carriera, anche se pare sia arrivato uno stop.

Presto, la Marcuzzi sarà protagonista sul palco dell’Ariston come co-conduttrice, pronta a mettere tutto il suo talento al servizio di Carlo Conti e del Festival di Sanremo; un’altra grande occasione, dopo lo show per Prime Video Red Carpet – Vip al tappeto ed il nuovo programma sempre per la piattaforma streaming, The Traitors, di cui probabilmente si avranno presto nuove notizie.

Il periodo è davvero favorevole alla conduttrice romana, anche se recentemente è arrivato lo stop su un altro progetto che avrebbe dovuto vederla protagonista, questa volta in Rai: ecco cosa è successo, c’entra uno dei volti più amati della televisione degli ultimi anni.

Alessia Marcuzzi, nuovo stop dopo tanti successi: cancellato il programma

Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, pare che il programma di Alessia Marcuzzi per Rai 2, originariamente previsto per questa primavera, sia definitivamente saltato: Surprise, surprise, dunque, non si farà. “‘Surprise, Surprise’ era pronto a sbarcare su Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi e la data di partenza era già stata ufficializzata: lunedì 10 marzo. Negli ultimi giorni il progetto sarebbe saltato…“ ha spiegato Candela, che pare aver ricevuto delle informazioni anche in merito ai motivi per i quali, alla fine, il programma è stato cancellato.

Pare infatti che la prossima co-conduttrice di Sanremo 2025 avrebbe preferito evitare di cimentarsi in questo nuovo progetto per evitare paragoni con Raffaella Carrà, compianta conduttrice e artista; Surprise, Surprise doveva essere un format molto simile a Carramba che sorpresa. “La stessa Marcuzzi vorrebbe evitare il folle paragone con Raffaella Carrà e il suo titolo iconico” ha aggiunto l’esperto di gossip e tv a riguardo.

Non vedremo, almeno per il momento, un ritorno di Alessia Marcuzzi con un nuovo programma su Rai 2, ma come già detto in precedenza non le mancano i progetti: tutti aspettano con ansia The Traitors, attesissimo nuovo game show per Prime Video, mentre al momento tutti gli occhi sono puntati sul Festival di Sanremo.