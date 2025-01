Altro che camomilla! Con questo trucco ti addormenti in 2 minuti e dormi tutta la notte

Dormire bene non solo è importante, ma fondamentale per la salute. Per questo può essere utile provare questa tecnica di rilassamento che permetterà di addormentarsi in soli 2 minuti.

Il riposo notturno è fondamentale per il nostro sistema organismo e per questo è importante che si dorma il giusto -indicativamente una persona adulta dovrebbe dormire tra le 7/8 ore– e soprattutto che si dorma bene. A volte però può capitare di mettersi a letto e lasciarsi assalire dai pensieri, dall’ansia delle cose da fare l’indomani, finendo così per non riuscire ad addormentarsi subito; esiste però una tecnica semplicissima che permetterà a Morfeo di rapirvi nel giro di 2 minuti.

Il buon sonno ci permette di ricaricare le batteria; permette il totale rilassamento muscolare, il cervello riesce a drenare le sostanze tossiche, si consolidano ricordi e si rafforzano capacità cognitive. Al contrario, la mancanza di sonno porta a problematiche come stati d’ansia cronicizzati, stati depressivi, stress ma anche diabete e problemi cardiovascolari.

L’insonnia, come fenomeno occasionale, è un problema molto comune soprattutto in questi ultimi decenni dove è chiesto tanto tutti i giorni; questa si manifesta con risvegli continui, bruschi risvegli all’alba e anche difficoltà ad addormentarsi. Tra tutti è più semplice intervenire su quest’ultimo aspetto provando una tecnica di rilassamento che cambierà decisamente la qualità e durata del sonno.

La tecnica dei militari americani per addormentarsi in 2 minuti

Negli ultimi anni è diventato molto comune sfruttare sostanze naturali che favoriscono il rilassamento; su tutti la camomilla -magari associata ad altre sostanze come la melatonina, la valeriana e così via- il tutto nel tentativo di mettersi a letto e riuscire ad addormentarsi nel più breve tempo possibile. Dopo un po’ però è normale che queste sostanze non facciano più effetto in quanto se ne diventa assuefatti, che fare a quel punto? Si può provare la tecnica sfruttata dai piloti di caccia e che permette loro di addormentarsi in 2 minuti.

Quella dei soldati americani è una tecnica di rilassamento che però nulla ha a che fare con la meditazione che dura molto di più. In questo caso, tutto quello che bisognerà fare è semplicemente stendersi supini e mettersi comodi, quindi ci si concentra nel rilassare tutti i muscoli.

A questo punto si può iniziare a fare dei respiri profondi (contando mentalmente fino a 4), si trattiene il rispiro per 7 secondi e si espira lentamente per 8 secondi. Questo ciclo va ripetuto per 4/5 volte. In questo modo nel giro di 2 minuti si ottiene uno stato di rilassamento tale che è impossibile non addormentarsi.

Tra l’altro, il vantaggio di questa tecnica è che assicura anche un sonno più profondo che, oltre a tutti i benefici elencati prima, permette anche di bruciare più calorie.