Amadeus, svolta televisiva in primavera: un nuovo show dopo il flop, le indiscrezioni

Secondo indiscrezioni Amadeus sarebbe a lavoro per creare un nuovo programma in prime-time per la rete generalista di Discovery. Dovrebbe iniziare in primavera.

Non è stata una stagione facile per Amadeus, ma il presentatore più volte ha detto di sapere a cosa andava incontro, sottolineando la necessità di cambiare e anche chiedendo di dargli un po’ di fiducia. Secondo le nuove indiscrezioni lanciate da TvBlog, il presentatore dei record sarebbe a lavoro ad un nuovo programma in onda sempre su Nove.

Certo sono lontani i record di ascolti che riusciva a fare in Rai, ma nonostante questo Amadeus parla comunque si successo personale -e in effetti sarebbe da considerare tale considerando anche il canale- lo share raggiunto da La Corrida che comunque ha registra un più che discreto 10% di share e oltre che difficilmente si vede su tanti altri canali e programmi, anche Rai.

Amadeus ha ormai capito che il pubblico di Nove è diverso da quello della Rai ed è probabilmente basandosi sui gusti del pubblico che si è messo a lavorare su un nuovo progetto.

Amadeus, in primavera un nuovo programma in prime time sul Nove

Messo da parte Chissà chi è (l’ex Soliti Ignoti) che anche in prime time al giovedì non è riuscito a decollare, Amadeus sta pensando a come chiudere la stagione con un successo. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, il presentatore starebbe lavorando ad un programma tutto nuovo da mandare in onda in prima serata.

Dovrebbe trattarsi di un programma musicale le cui sfumature pare sia ancora in fase di definizione. Difficile dire come sarà insomma, ma pare che il programma debba andare in onda in futuro prossimo trattandosi della primavera.

Più volte si è parlato, nei mesi del trasferimento alla nuova rete, che Amadeus avrebbe proposto al pubblico un programma simil Festival di Sanremo, difficile si tratti di questo programma -è più probabile che sia un game o quiz show a base musicale, ma insomma è vero anche che da Amadeus bisogna aspettarsi di tutto.

A conti fatti, Amadeus ha poco più di 1 mese a disposizione per tirare fuori il suo coniglio da cilindro e ha deciso di giocare “facile” come si suol dire, la sua carriera è nata dalla radio e con la musica e in televisione ha dato il meglio di sé, con i record di ascolti, proprio con i programmi musicali. Potrebbe essere, quindi, questa la strada da seguire per una felicità televisiva difficile da ritrovare, ma non impossibile.