Asciugamani e accappatoi in lavatrice ma solo impostando questi gradi: se non lo fai è tutto inutile – fancityacireale.it

In tanti desiderano asciugamani e accappatoi sempre morbidi e senza quella fastidiosa puzza di umidità. Per averli cosi, bisogna lavarli in lavatrice impostando questi gradi. Ecco quanti.

Quando si fa la lavatrice, spesso si pensa, erroneamente, che le basse temperature e i lavaggi veloci possano andare bene per tutti i tipi di indumenti. In realtà non è così, perché ci sono capi che andrebbero lavati ad un certo numero di gradi, come ad esempio gli asciugamani e gli accappatoi.

Per averli sempre morbidi al tatto e profumati (senza quello sgradevole odore di umidità), è necessario infatti impostare la lavatrice in un certo modo. Ecco come.

A quanti gradi lavare gli asciugamani e gli accappatoi in lavatrice

Dopo aver fatto la doccia non c’è niente di meglio che asciugarsi con un accappatoio caldo e morbido e lo stesso dicasi per gli asciugamani, che si vorrebbero sempre soffici e profumati, lavaggio dopo lavaggio. Non è un sogno ma è possibile farli durare nel tempo sono lavandoli alla giusta temperatura in lavatrice.

In particolare bisognerebbe dividerli per colore e materiale, quindi procedere al lavaggio in lavatrice. Erroneamente si potrebbe pensare che per mantenerli morbidi ci sia bisogno di tanto ammorbidente, in realtà è meglio mettere la giusta dose, per far sì che non si rovinino le fibre. In alternativa si può usare l’aceto bianco: basta un bicchiere per ogni lavaggio per avere accappatoi e asciugamani morbidi e senza cattivi odori.

Non bisognerebbe esagerare nemmeno con il detersivo: se troppo, rischia di restare intrappolato nelle fibre e di non sciacquarsi bene. Inoltre, se si tratta di asciugamani e accappatoi nuovi, andrebbero lavati per le prime 3-4 volte sempre e solo in lavatrice dividendoli per colore, perché all’inizio potrebbero scaricarne tanto. Anche dopo andrebbero lavati a parte rispetto al resto del bucato, evitando il lavaggio a freddo.

Infatti andrebbe impostata una temperatura di almeno 60 gradi per gli asciugamani in spugna di cotone mentre per quelli non di cotone almeno di 40 gradi. Discorso diverso per quelli in microfibra, che possono essere lavati a 30 gradi. Dopo il lavaggio in lavatrice, si possono asciugare in asciugatrice (la scelta migliore), a meno che non si tratti di quelli in microfibra o in cotone con particolari decorazioni (nido d’ape o jacquard).

In questo caso la migliore alternativa per farli asciugare è all’aria aperta, fino a completa asciugatura, e non alla luce diretta del sole.