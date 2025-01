Bianca Guaccero non si ferma più: il nuovo progetto di coppia con ruolo inedito

Bianca Guaccero non si ferma più, altre novità per la conduttrice: all’orizzonte un particolare progetto di coppia proprio con questo ruolo.

Fresca vincitrice di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero ha raggiunto una popolarità incredibile, riprendendosi la scena anche sul piccolo schermo; i fan non l’hanno mai abbandonata, ma nell’ultimo periodo sono anche ritornate le proposte per progetti in Rai.

Dopo aver riportato in onda Dalla strada al palco al fianco di Nek, arriverà per lei il momento di condurre il Primafestival per il prossimo Sanremo 2025, in attesa poi di vederla coinvolta in altri programmi Rai. Insomma, la delusione della chiusura di Detto Fatto sembra ormai decisamente alle spalle, per un momento davvero magico per la conduttrice.

Mentre si gode questa nuova fase della sua carriera e l’amore con Giovanni Pernice, nato al programma di Milly Carlucci e più forte che mai, la Guaccero ha anche anticipato un nuovo entusiasmante progetto di coppia: ecco di cosa si tratta, arrivano i dettagli dalla nuova intervista.

Il progetto sorprendente di Bianca Guaccero: ruolo inedito

Parlando a Novella2000, Bianca Guaccero ha avuto modo di ripercorrere il suo percorso a Ballando con le stelle e la sua relazione con Giovanni Pernice, che sembra averla colpita sin da subito. “Giovanni mi è piaciuto a prima vista… Nel privato sono una donna un po’ contorta, perché quando sono attratta da una persona, paradossalmente la allontano perché non mi voglio esporre” ha spiegato.

Tra i due c’è davvero molta complicità, creatasi di prova in prova tra tanto divertimento. ” Durante le prove inscenavamo musical, ci mettevamo a fare e intonavamo canzoni napoletane” ha raccontato la conduttrice, che ha spiegato come l’intesa tra due persone è qualcosa che non arriva usando la ragione, ma quasi per destino, facendo succedere qualcosa di veramente meraviglioso.

I due sono così in sintonia che sembra abbiano insieme anche dei progetti lavorativi. In merito a questo, è arrivata la rivelazione bomba da parte della Guaccero: “Abbiamo tanti progetti in comune per il futuro, stiamo anche pensando di fare un musical insieme” ha rivelato. Dopo Ballando con le stelle, in tanti sarebbero curiosa di vederla esibirsi in un musical; staremo a vedere se e come arriverà, ma di sicuro Bianca si prepara ad un 2025 pieno di impegni e felicità.