Biscotti fatti in casa, sai come conservarli in modo corretto? Segui questi consigli e saranno come appena sfornati – fancityacireale.it

Per conservare i biscotti fatti in casa correttamente basta seguire un semplice metodo: ecco come fare.

I biscotti sono uno dei dolci più amati al mondo, sia dai bambini che dagli adulti. Farli in casa, oltre a darci una certa soddisfazione, può essere un’opzione più salutare rispetto ai classici prodotti industriali che troviamo al supermercato. Per conservarli nel migliore dei modi, basta seguire alcuni semplici consigli.

Preparare dei biscotti in casa è sicuramente un divertente passatempo che ci permette di sbizzarrirci in cucina: è possibile scegliere tra diverse ricette deliziose, semplici e che non richiedono troppo tempo. La scelta degli ingredienti è fondamentale ed è necessaria della materia prima di qualità per un risultato più salutare, oltre che gustoso. Un altro aspetto essenziale è la conservazione dei dolci: con il giusto metodo saranno sempre come appena sfornati.

Come conservare i biscotti fatti in casa

Per cominciare, è importante che i biscotti siano freddi e asciutti per poterli conservare correttamente. A seconda della loro tipologia si può adottare la tecnica più adatta per fare in modo che si preservino al meglio. I biscotti morbidi, come gli squisiti cookies americani, si contraddistinguono per la loro consistenza leggermente appiccicosa – dovuta alla montatura dello zucchero e del burro.

Per mantenere la loro sofficità basta conservarli in un recipiente per alimenti insieme ad una fetta di pancarré. Quest’ultima compenserà la tendenza dei biscotti di assorbire l’umidità (per via del loro alto contenuto di zucchero). Il pane, infatti, rilascia la sua umidità nell’aria: è per tale motivo che i biscotti finiscono con l’ammosciarsi quando vengono lasciati all’aperto, mentre il pane si indurisce. Il recipiente, precisiamo, deve essere chiuso ermeticamente.

Passando ai biscotti secchi, dalla consistenza friabile (come quelli al burro), per conservarli è importante fare in modo che lo zucchero al loro interno non assorba l’umidità. Se lasciati all’aria questi dolci, oltre a perdere la loro croccantezza, assumono un sapore stantio. La soluzione migliore è inserirli in una scatola dotata di chiusura ermetica (per esempio un barattolo di vetro), che andrà sistemata in un luogo fresco e asciutto della casa, alla larga da fonti di calore.

Infine, ci sono i biscotti decorati. Per quelli ricoperti di ghiaccia reale si consiglia di aspettare che la glassa si sia completamente indurita prima di metterli in una scatola da chiudere ermeticamente. I dolci devono essere separati l’uno dall’altro utilizzando fogli di carta da forno, così che la ghiaccia reale non si rovini.

I biscotti con pasta da zucchero, invece, dovrebbero essere chiusi ciascuno in un sacchettino per non intaccare il decoro: successivamente potremo inserirli in delle scatole. In questa fase bisogna prestare attenzione e non schiacciare i biscotti tra di loro, altrimenti la pasta da zucchero potrebbe deformarsi.