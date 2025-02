Bonus Poste Italiane sui pagamenti e non solo: i requisiti e la domanda da presentare – fancityacireale.it

Poste Italiane introduce un bonus sui pagamenti e non solo: ecco cosa bisogna fare per poterne beneficiare.

Sono diversi i bonus che il Governo ha messo a disposizione dei cittadini negli ultimi anni, per fornire un supporto economico specialmente a chi si trova in condizioni di difficoltà. Anche da parte di Poste Italiane arrivano aiuti utili per coloro che si affidano ai suoi servizi. Per poter beneficiare degli incentivi, però, è necessario rispettare alcuni requisiti.

Poste Italiane rappresenta un punto di riferimento per milioni di persone che quotidianamente utilizzano i servizi offerti dall’azienda. In origine questi ultimi riguardavano principalmente il settore della corrispondenza postale e telegrafica, ma nel corso del tempo l’offerta si è ampliata e oggi sono tantissimi i risparmiatori e gli investitori che si rivolgono a Poste Italiane per l’apertura di libretti e conti correnti o l’acquisto di buoni e titoli.

Per gli utenti che si rivolgono agli sportelli, esiste un bonus che permette di dimezzare i costi dei servizi usati. Per poter beneficiare dell’agevolazione, tuttavia, è fondamentale attenersi ai requisiti richiesti. In particolare, bisogna rientrare in una determinata fascia d’età. Scopriamo, di seguito, chi può accedere all’incentivo.

Bonus Poste Italiane, a chi si rivolge e come ottenerlo

Il bonus di Poste Italiane che ha trovato conferma anche nel 2025 si rivolge a coloro che hanno compiuto i 70 anni. L’incentivo riguarda i bollettini postali e, nello specifico, la relativa commissione da pagare. Per i beneficiari del bonus è previsto un importo più basso, ovvero di 1 euro anziché 2 come di consuetudine.

La tariffa agevolata si applica anche ai bollettini F35 (il cui costo per gli over 70 scende da 2,13 a 1,13 euro) e per il bollettino precompilato per le multe emesse dalla polizia stradale o dai carabinieri (da 2,49 a 1,49 euro). Ovviamente, è possibile godere dell’incentivo solamente se ci si reca presso uno sportello postale: se i bollettini vengono pagati tramite un sito web o internet banking, non ci sarà nessuna agevolazione.

Il bonus, infatti, intende venire incontro a quella fascia della popolazione che ha meno familiarità con le nuove tecnologie. Inoltre, possono beneficiare dell’incentivo anche i titolari di Carta Acquisti. Non sono previsti limiti di reddito e non è necessario presentare alcuna domanda: l’agevolazione viene riconosciuta automaticamente presso lo sportello postale. Tutto ciò che bisogna fare è dichiarare di aver compiuto 70 anni (o mostrare la propria Carta Acquisti).