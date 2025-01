Bonus Rosa 2025 anche con reddito alto: fino a 800 buoni motivi per richiederlo subito!

Nel 2025 le donne possono richiedere il Bonus Rosa da non confondere con il Bonus mamma. Ha un valore di 800 euro, a chi è destinato?

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’arrivo di un Bonus dedicato alle donne che si differenzia dal Bonus mamma rivolto a chi aspetta o ha avuto/adottato un bambino. Il nuovo incentivo economico si rivolge ad una specifica categoria di persone. Scopriamo quale e se ci rientrate.

Nella Manovra 2025 sono contenute diverse misure dedicate alle famiglie. In Italia si avverte fortemente l’esigenza di favorire la natalità e, dunque, di sostenere le coppie che coraggiosamente decidono di mettere al mondo un figlio in assenza di certezze e di garanzie di un futuro roseo. Proprio per incentivare la natalità è stato attivato il Bonus bebè del valore di 1.000 euro per ogni figlio nato oppure adottato dal mese di gennaio 2025. Condizione necessaria un ISEE in corso di validità (ricordiamo che l’ISEE 2024 è scaduto) inferiore a 40 mila euro.

La Legge di Bilancio ha poi rafforzato i congedi parentali con l’ampliamento dell’indennizzo all’80% e confermato il Bonus Asilo Nido con modifiche importanti ossia l’aumento del contributo a 3.600 euro con ISEE entro 40 mila euro. È stato poi allargato l’esonero contributivo alle mamme lavoratrici autonome e istituito un Fondo dote famiglia a sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in orario extra scolastici. Destinatari del contributo sono i nuclei con ISEE entro 15 mila euro e bambini di età compresa tra 6 e 14 anni. A sorpresa è stata rifinanziata la Carta Dedicata a Te e il Governo ha promesso anche il nuovo Bonus Rosa.

Come funzionerà il Bonus Rosa e chi potrà richiederlo

Beneficiarie del Bonus Rosa saranno le disoccupate con reddito annuo complessivo entro 28.400,51 euro. Sarà erogato sotto forma di assegno mensile per aiutare le donne ad affrontare le spese quotidiane nell’attesa che trovino una nuova occupazione. L’importo della misura sarà di 800 euro per le famiglie con redditi entro 15 mila euro e di 700 euro con redditi entro 40 mila euro.

La cifra sarà ridotta in base al reddito personale della richiedente fino al limite massimo di 80 mila euro l’anno. Sembrerebbe che il Bonus Rosa preveda detrazioni a carico del coniuge suddivise in base alle fasce di reddito citate. Dalle notizie rese note fino ad ora la somma dovrebbe essere erogata tramite Modello 730 del marito lavoratore.

Ogni informazione potrebbe variare prima dell’effettiva adozione dell’incentivo. Al momento ricordiamo che questo Bonus Rosa è una promessa fatta dalla Premier Meloni ma presumiamo che passerà molto tempo prima che arrivi il Decreto Attuativo che spieghi ufficialmente il funzionamento della misura (stiamo ancora aspettando dalla Manovra 2023 che i Buoni Fruttiferi escano dal calcolo ISEE).