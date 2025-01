Buoni Fruttiferi, come ottenere la certificazione ISEE online ed evitare la fila alle Poste

Per calcolare l’ISEE bisogna inserire nella Dichiarazione Sostitutiva Unica i Buoni Fruttiferi Postali tra il patrimonio mobiliare.

In attesa del Decreto attuativo che consenta all’INPS di eliminare i Buoni Fruttiferi, i Titoli di Stato e prodotti simili dal calcolo dell’ISEE, bisogna ancora inserirli nella DSU e accettare un valore dell’indicatore più alto che, purtroppo, impedirà di accedere ad alcuni Bonus e agevolazioni.

Siamo a gennaio, il mese di ricalcolo dell’ISEE per continuare a beneficiare di Bonus e agevolazioni. Le famiglie vorrebbero cercare di ottenere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente il più basso possibile per accedere ad un maggiore numero di aiuti. Il Governo sapendo quanto le misure economiche erogate siano di aiuti agli italiani ha deciso di togliere i Buoni Fruttiferi dal conteggio proprio per permettere di raggiungere un valore inferiore.

L’iniziativa è stata inserita nella Legge di Bilancio 2024 ma, a distanza di un anno, ancora non ha avuto seguito. Si pensa che la direttiva potrà essere appresa dall’INPS solo a metà 2025. Nel frattempo si dovrà continuare ad inserire il Buono Fruttifero di cui si è titolare (o di cui è titolare il figlio minorenne o maggiorenne) nella Dichiarazione Sostitutiva Unica. Poste Italiane eroga la certificazione attestante l’importo anche online.

Come recuperare la certificazione utile al calcolo ISEE

Sul sito di Poste Italiane c’è una sezione dedicata al rilascio della certificazione ai fini ISEE. Questo documento raccoglie le informazioni necessarie per il conteggio dell’Indicatore riguardanti tutti i prodotti finanziari intestati oppure cointestati al contribuente. Saldo e giacenza media dei conti correnti BancoPosta, delle carte prepagate, dei Fondi Comuni di investimento e dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei o dematerializzati. Ogni informazione ricordiamo dovrà riferirsi all’anno 2023 per calcolare l’ISEE 2025.

La certificazione può essere richiesta presso un Ufficio Postale oppure online dopo essersi registrati a poste.it con secondo fattore di autenticazione. Per i genitori che necessitano dell’attestazione relativa a prodotti intestati ad un minore l’unica via per ottenere il documento e recandosi presso un Ufficio Postale portando con sé documento e codice fiscale del minore.

Chi vuole e può procedere telematicamente dovrà entrare nella pagina dedicata del sito poste.it e cliccare su “Richiedi Online” per poi accedere a MyPoste con le credenziali (nome utente e password) oppure inquadrando il QR Code con l’app BancoPosta, Postepay oppure Poste Italiane per eseguire l’operazione più velocemente. Una volta entrati nell’area personale basterà seguire la procedura e scaricare la certificazione valida ai fini ISEE in cui risulterà anche il Buono Fruttifero intestato.