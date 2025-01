Buoni Postali con rendimenti più alti nel 2025: si rafforza il risparmio più amato degli italiani, corri allo sportello

Quali sono i buoni postali con rendimenti più alti nel 2025? Ecco le opzioni da non farsi scappare quest’anno.

Il nuovo anno ha avuto inizio e, parlando di buoni propositi, in molti potrebbero aver pensato di dedicarsi ad investimenti in grado di garantire un profitto in futuro. Una delle soluzioni preferite dai risparmiatori che non vogliono correre troppi rischi sono i buoni fruttiferi messi a disposizione da Poste Italiane: ecco quali hanno i rendimenti più alti nel 2025.

I buoni fruttiferi postali sono uno strumento di investimento molto apprezzato, in particolare per la loro sicurezza. Emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., godono della garanzia dello Stato. Vengono erogati da Poste Italiane e sono in tantissimi a sceglierli come alternativa poco rischiosa e semplice per far fruttare i propri risparmi.

Il loro funzionamento non è affatto complicato. L’investitore può versare la cifra che preferisce, anche esigua (la soglia minima, solitamente, è 50 euro), e nel corso degli anni questa maturerà interessi a seconda della durata e della tipologia di buono sottoscritto, oltre che dell’importo che si è deciso di investire.

Buoni Postali, quali sono le migliori proposte nel 2025

Gli investitori possono scegliere tra una moltitudine di buoni fruttiferi postali differente, in base alle proprie esigenze. A gennaio 2025, tra i BFP messi a disposizione da Poste Italiane, ce ne sono diversi che promettono guadagni degni della nostra attenzione. A partire dal Buono 3×4, che ha un rendimento annuo lordo pari al 2%.

Si tratta di uno dei più alti nel panorama dei buoni fruttiferi postali. La sua durata è di 12 anni, ma sono anche previste delle scadenze in cui vengono riconosciuti gli interessi maturati fino a quel momento: dopo 3, 6 e 9 anni. In tal modo l’investitore può godere di una maggiore liquidità.

Il Buono 4 Anni Risparmiosemplice è l’ideale per coloro che hanno preso parte ad un piano di risparmio continuativo. Il rendimento e dell’1,5% e la durata è di 4 anni: per gli investitori sono previsti anche rendimenti aggiuntivi come premio per il raggiungimento di 24 sottoscrizioni periodiche.

Proseguendo, c’è il Buono Soluzione Eredità ideato per chi beneficia di un procedimento successorio permettendo di investire quanto ricevuto in eredità in modo sicuro. Anche questo ha una durata di 4 anni e il rendimento lordo è del 2%. Infine, il Buono Rinnova 4 anni è la soluzione pensata per coloro che hanno già investito in BFP.

Si rivolge ai clienti che vorrebbero far crescere ulteriormente i loro profitti, a condizioni ancora più vantaggiose rispetto al Buono 4 Anni Plus: il rendimento è dell’1,5% e la durata è di 4 anni. Possono accedervi gli investitori che hanno provveduto al rimborso dei buoni scaduti e che hanno portato a scadenza i titoli precedenti.