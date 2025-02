Carnevale di Acireale, i veri protagonisti sono i dolci: scopriamo insieme queste delizie – fancityacireale.it

Manca poco al Carnevale ed uno dei più famosi in Italia è quello di Acireale dove, oltre a maschere e divertimento, si potranno gustare anche tanti dolci. Ecco i più famosi della città siciliana.

Sin dal 1500 ad Acireale, città siciliana alle pendici dell’Etna, si festeggia il Carnevale, una ricorrenza particolarmente sentita da grandi e piccini che si travestono e si divertono per le vie del paese. Ma senza dubbio questa è anche l’occasione per poter gustare tanti piatti tipici della tradizione ed in particolare i dolci.

Fra sfilate in maschera e coriandoli, infatti, chi vive ad Acireale o si troverà ad assistere al Carnevale qui, potrà degustare tantissime specialità dolci. Ecco le migliori delizie del periodo.

Quali dolci gustare a Carnevale ad Acireale

Acireale è una bellissima cittadina in provincia di Catania posizionata ai piedi dell’Etna. Qui, oltre allo splendido mare e alle bellezze artistiche e architettoniche, si potrà senza dubbio apprezzare la cucina, ricca di piatti della tradizione culinaria siciliana, una delle più ricche di Italia. Non mancano ovviamente specialità dolci che, durante il periodo di Carnevale, sono tantissime.

Questa festività, infatti, è molto sentita: infatti, il Carnevale di Acireale (gemellato con quello di Viareggio) è tra i più caratteristici e antichi della nostra penisola risale infatti al 1500 e si caratterizza per sfilate in maschera, musica, carri, gruppi mascherati, colori e ovviamente tantissimi dolci della tradizione. Si possono gustare infatti delizie come:

Gli sfinci (o crispelle ), vale a dire dei dolci fritti fatti con farina, acqua e lievito, farciti con cioccolata o crema di ricotta e poi decorati con pistacchi e frutta candita oppure semplicemente con zucchero e miele. Sono dei dolci tipici anche della festa del papà, quindi chiamati anche sfinci di San Giuseppe.

), vale a dire dei dolci fritti fatti con farina, acqua e lievito, farciti con cioccolata o crema di ricotta e poi decorati con pistacchi e frutta candita oppure semplicemente con zucchero e miele. Sono dei dolci tipici anche della festa del papà, quindi chiamati anche sfinci di San Giuseppe. Chiacchiere , preparate un po’ in tutta Italia e conosciute anche con il nome di frappe, sono realizzate in pasta frolla e fritte oppure cotte al forno, ricoperte poi di zucchero a velo o miele.

, preparate un po’ in tutta Italia e conosciute anche con il nome di frappe, sono realizzate in pasta frolla e fritte oppure cotte al forno, ricoperte poi di zucchero a velo o miele. Pignolata (o impannuccati) , è un dolce composto da un insieme di palline di pasta fritte e ricoperte di miele e zuccherini colorati.

, è un dolce composto da un insieme di palline di pasta fritte e ricoperte di miele e zuccherini colorati. Rametti, sono dei biscotti in cui l’ingrediente principale è il miele, una risorsa importante del territorio. Sono conosciuti anche con il nome di ramuzzi, rami o rapi.

Insomma, chi si troverà ad assistere al Carnevale di Acireale non verrà travolto solo dalla musica, dal divertimento e dai colori di questa festa ma anche dai sapori e dai profumi dei suoi dolci tradizioni, che sono buonissimi.