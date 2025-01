Carta acquisti e Carta spesa: non confondere i due bonus o rischi di perdere un mucchio di soldi

Il Governo Meloni, per il 2025, ha riconfermato due bonus importantissimi: la Carta acquisti e la Carta spesa. Si tratta, però, di due sussidi diversi: attenzione a non confonderli o si perdono davvero tanti soldi.

Anche per quest’anno il Governo di Giorgia Meloni ha dato il via libera a due preziosi bonus tanto cari alle famiglie: la Carta acquisti e la Carta spesa. Molti, purtroppo, ancora confondono questi due aiuti che, invece, sono ben distinti e si rivolgono a platee differenti.

Si tratta in entrambi i casi di bonus pensati per sostenere le famiglie con Isee basso e maggiormente esposte al rischio di povertà ma per il resto il pubblico a cui si rivolgono è diverso come diverso è l’utilizzo che si può fare delle due Social card e diverse sono anche le modalità di richiesta.

Per non parlare poi dell’importo che cambia notevolmente. Pertanto massima attenzione a non fare confusione tra le due agevolazioni o il rischio che si corre è quello di perdere un mucchio di soldi a cui, invece, si avrebbe diritto. Nel prossimo paragrafo vediamo dettagliatamente a chi spetta l’una e a chi l’altra.

Carta acquisti e Carta spesa: ecco le differenze

Partiamo dalla Carta spesa che è conosciuta anche come Carta dedicata a Te. Si tratta di un bonus che viene erogato una volta all’anno e si può usare solo per acquistare generi alimentari, carburanti per l’auto o biglietti per i mezzi pubblici. L’importo cambia ogni anno a seconda di quanti soldi sono stati stanziati dal Governo. Nel 2024 la Carta spesa ammontava a 500 euro a famiglia. Per ottenerla bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

Isee non superiore a 15.000 euro;

famiglia composta da almeno 3 persone;

nessun componente della famiglia deve essere percettore dell’Assegno di Inclusione o della Naspi o di altri sussidi statali.

Notare bene: per avere la Carta spesa non è necessario fare richiesta in quanto si occupa di tutto l’Inps che, una volta controllati i requisiti, comunica direttamente ai Comuni gli elenchi dei beneficiari.

Il discorso cambia completamente se parliamo della Carta acquisti. La Carta acquisti ha un valore di 40 euro al mese e può essere usata per fare la spesa al supermercato, per comprare le medicine in farmacia e per pagare le bollette delle utenze domestiche in Posta. Si rivolge solo a:

famiglie al cui interno ci sia almeno un bambino con meno di 3 anni;

persone che hanno già compiuto 65 anni.

Per averla l’Isee non deve superare gli 8.117,17 euro o i 10.822,90 euro nel caso di persone con più di 70 anni. In questo caso è indispensabile fare richiesta per poter fruire di questo sussidio attraverso gli appositi moduli che si possono trovare in Posta o sul sito dell’Inps o sul sito del Ministero dell’Economia e Finanza e poi vanno consegnati presso un ufficio postale.