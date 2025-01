Carta Dedicata a Te, cambiamenti in vista: scopri se la tua famiglia non vedrà un euro

Cambiamenti in vista per la Carta Dedicata a Te che continuerà ad essere erogata nel 2025 (a sorpresa). Quali saranno le famiglie escluse?

Si pensava che mancando le risorse per sostenere tutte le iniziative da inserire nella Legge di Bilancio e dovendo ridurre drasticamente il debito pubblico non ci sarebbe stato spazio per la Carta Dedicata a Te invece è stata confermata una nuova erogazione.

La Manovra 2025 ha confermato diversi Bonus e ne ha introdotti di nuovi come il Bonus Rosa – da non confondere con il Bonus mamme. L’obiettivo è sostenere lavoratori e famiglie aumentando le entrate mensili o alleggerendo alcune spese. Tra le proroghe citiamo quella del Bonus sociale per le bollette di energia elettrica, acqua e gas mentre tra le new entry segnaliamo il Bonus elettrodomestici da non confondere con il Bonus mobili e grandi elettrodomestici.

Ricordiamo che per accedere alla maggior parte delle misure sarà necessario presentare l’ISEE in corso di validità. Significa che essendo l’ISEE 2024 scaduto lo scorso 31 dicembre è bene correre ad aggiornare il valore dell’Indicatore compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica agendo in autonomia tramite il sito ufficiale dell’INPS oppure prendendo un appuntamento presso CAF o Patronati.

Chi può ottenere ancora la Carta Dedicata a Te 2025

La social card è stata attivata nel 2023 per sostenere le famiglie economicamente. Nello specifico l’aiuto permette di risparmiare sulla spesa alimentare, sul carburante e sugli abbonamenti al trasporto pubblico. Come detto la Carta Dedicata a Te continuerà ad agevolare l’acquisto dei beni di prima necessità anche nel 2025. Beneficiarie sono le famiglia con ISEE entro i 15 mila euro e minimo tre componenti che non usufruiscono di nessun altro aiuto statale.

Più i figli sono piccoli più alto sarà il posto in graduatoria. Questa classifica verrà redatta dall’INPS in collaborazione con i Comuni. I nominativi vengono poi riferiti a Poste Italiane che dovrà procedere con le erogazioni della social carda. Il cittadino non dovrà inoltrare alcuna domanda, verrà informato tramite messaggio di essere tra i beneficiari della Carta Dedicata a Te. Nel 2025 la misura sarà rifinanziata con 500 milioni di euro ma, ad oggi, non è stato confermato l’importo della social card.

Sarà di 500 euro come lo scorso anno? Al momento sappiamo solamente che per calcolare le detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico confermando come priorità sarà data alle famiglia più numerose. Un altro dubbio riguarda la modalità di erogazione dei soldi per i vecchi percettori. Dovranno ritirare una nuova carta o la ricarica arriverà su quella già posseduta? Si attende il Decreto attuativo che, se si seguiranno le tempistiche dello scorso anno, arriverà tra diversi mesi.