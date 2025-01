Carta di identità scaduta: come cambiare documento sullo SPID in autonomia

SPID bloccato con la carta di identità scaduta. Mentre si attende l’appuntamento per il rinnovo si può sostituire con un altro documento.

Può capitare di non rinnovare in tempo la carta di identità. Nessun problema se si ha la patente o un passaporto da usare come metodo di identificazione ma bisogna caricare il documento valido sul provider dello SPID o si resterà fuori dai servizi online.

Lo SPID è un servizio di cui nessun cittadino può fare a meno. Serve al pensionato per entrare nel sito dell’INPS e controllare il cedolino della pensione, al genitore per scaricare i bollettini di pagamento del figlio studente sul sistema Pago in rete, al cliente di Poste Italiane per accedere all’Area Personale. L’alternativa è la Carta di Identità elettronica attivandola con PIN e PUK ma nel momento in cui questo documento di identità è scaduto il problema sorgerà ugualmente.

Se si ha lo SPID associato alla carta di identità per accedere ai portali d’interesse non bisogna disperare. In pochi passaggi e comodamente seduti sul divano di casa è possibile associare un altro documento valido – la patente ad esempio, all’identità digitale. Avendo come fornitore di SPID ARUBA bisognerà accedere sul portale inserendo nome utente e password e poi generare il codice OTP tramite l’App Aruba OTP. Una volta dentro si dovrà cliccare su Informazioni utente, Documento e Modifica per scegliere il tipo di documento da associare e compilare con i dati richiesti.

Cambiano documento per lo SPID di Poste Italiane e InfoCert

Chi ha scelto Poste Italiane come erogatore di SPID dovrà accedere al portale PosteID con le credenziali (o registrarsi se è il primo accesso), entrare in “Gestione della tua identità digitale”, selezionare “I tuoi dati” e “Modifica”. A questo punto si aprirà un’altra pagina con diverse sezioni, cliccate su “I tuoi dati” e poi “Tipo di documento”. Scegliete quello da associare allo SPID al posto della carta di identità scaduta e inserite le informazioni richieste.

Per la patente, ad esempio, bisognerà indicare l’ente emittente, la data di emissione e il numero. Molte persone sbagliano a inserire il numero della patente. Non è il codice sul retro in basso bensì quello scritto vicino alla foto al punto 5. Salvando le modifiche bisognerà solo attendere un’email di Poste Italiane che conferma il cambiamento di documento.

Infine, se il fornitore di SPID è InfoCert il portale di riferimento sarà Selfcare InfoCert. Servirà una foto a colori fronte-retro del nuovo documento da caricare all’interno della sezione “Informazioni personali”, “I tuoi documenti” e “Carica nuovo Documento”. Ci sarà una fase di sospensione dello SPID fino alla verifica dei dati. In alternativa l’operazione si potrà compiere tramite app MyInfoCert.