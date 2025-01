Cedolino paga, come fare se si è perso o non è stato ricevuto? I passaggi da seguire per recuperarlo

Capita di non ricevere o perdere il cedolino paga… non è la fine del mondo, e c’è sempre qualcosa da fare per risolvere il problema.

Di solito, il cedolino paga può mancare all’appello per vari motivi. Si va dagli errori commessi dal datore di lavoro ai problemi con il sistema di gestione delle buste paga, dai disguidi relativi a cambiamenti di indirizzo mail o posta alle disattenzioni personali.

Senza il cedolino paga a portata, il lavoratore potrebbe però affrontare più di un problema. Per esempio, potrebbe avere difficoltà a verificare la propria retribuzione, nel portare a termine le opportune detrazioni fiscali e nel calcolare i contributi previdenziali da versali. Insomma, a livello fiscale, specie nel momento in cui bisogna complicare la dichiarazione dei redditi e altre pratiche amministrative, fare senza il cedolino paga potrebbe essere antipatico.

In realtà, non è impossibile recuperare il documento. Le buste paga possono, per esempio, essere sempre richieste in copia dal proprio datore di lavoro, che è obbligato a fornire il documento per un periodo di tempo stabilito dalla legge (che varia in base ai vari contratti nazionali).

Inoltre, nel 2025, i lavoratori possono accedere più facilmente a questi documenti attraverso piattaforme digitali. Quindi, non è difficile recuperare le buste paga online, per esempio dal portale INPS o su un software dedicato.

Casa fare se si è perso il cedolino paga

È importante avere il cedolino paga sempre a disposizione. Senza è infatti complicato tenere traccia delle proprie entrate, delle trattenute fiscali e dei contributi previdenziali. Qualora non fosse possibile interfacciarsi direttamente con il datore di lavoro, se il datore di lavoro stesso avesse smarrito la propria copia della busta paga, si può optare per altre strade.

Il primo metodo utile consiste nello sfruttare il portale aziendale. Molte aziende mettono infatti a disposizione dei dipendenti un sistema interno per consultare i documenti stipendiali. In altri casi, basta accedere al software di gestione del personale (programmi come Zucchetti o TeamSystem, che offrono sezioni dedicate alle buste paga). Poi, per categorie specifiche di lavoratori, come i dipendenti pubblici, o i pensionati, bisogna interfacciarsi con il portale dell’INPS.

Nel sito dell’istituto, dopo l’autenticazione, bisogna entrare nella sezione “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” che si trova nel menu principale. Da qui bisogna selezionare la sezione “Documenti” all’interno del Fascicolo Previdenziale. Oppure bisogna scegliere la voce “Certificazioni”. In questa pagina sono disponibili tutte le buste paga. Identificato il proprio cedolino, basta poi scaricarlo in PDF.