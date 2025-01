Cercavo un modo per pulire la friggitrice ad aria e ho trovato il rimedio economico e naturale perfetto – fancityacireale.it

La friggitrice ad aria è diventata un elettrodomestico indispensabile in casa. Per pulirlo alla perfezione non serve spendere soldi ed energie ma si può usare un rimedio economico e naturale.

Chi è attento alla linea e alla salute ha sicuramente acquistato negli scorsi mesi una friggitrice ad aria. In effetti questo è un elettrodomestico versatile e molto funzionale, che permette di cucinare verdure, carne, pesce e dolci usando meno grassi (o per niente). Quindi si ottengono piatti leggeri e sani, perfetti per chi vuole mangiare con gusto ma anche in maniera sana.

Pulirla, comunque, può essere difficoltoso perché i grassi che naturalmente fuoriescono dal cibo, possono sporcarla e creare incrostazioni difficili da rimuovere. Invece che comprare prodotti specifici e costosi, si può usare un rimedio economico e naturale perfetto per farla tornare brillante come se fosse nuova. Ecco come fare.

Il rimedio naturale ed economico per pulire la friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria è diventata immancabile per molte persone che la utilizzano per cucinare di tutto, dai secondi ai contorni passando per i dolci. Quelli che si ottengono sono piatti gustosi, sani e leggeri perché non c’è bisogno di aggiungere olio e grassi.

Anche la pulizia di questo elettrodomestico può risultare molto semplice perché non ci sarà bisogno di usare prodotti specifici, costosi e potenzialmente tossici ed inquinanti per l’ambiente. Può tornare utile un rimedio semplice, naturale ed economico per far tornare questo parecchio splendente in pochi minuti. Infatti basterà usare il limone, un agrume spesso presente in casa perché molto usato in cucina o anche come rimedio naturale per svolgere diverse faccende domestiche.

L’acido citrico in esso contenuto è un potente agente sgrassante, che pulirà in profondità la friggitrice ad aria. La prima cosa da fare è staccare l’apparecchio e aspettare che si raffreddi. Quindi tagliare a fette spesse un paio di limoni e metterli all’interno del cestello. A questo punto accendere la friggitrice ad aria a una temperatura media (circa 180°C) per circa 15 minuti, quindi lasciar raffreddare completamente l’elettrodomestico e rimuovere le fette di limone.

Per ultima cosa pulire l’interno con un panno umido. In alternativa alle fette di limone, si può usare anche il succo. Basterà versarlo nella teglia della friggitrice ad aria, accenderla a bassa temperatura per 5 minuti e poi lasciarla raffreddare. Infine rimuovere gli eventuali residui con acqua tiepida e detersivo. Insomma il limone, e nello specifico l’acido citrico in esso contenuto, è un rimedio semplice e naturale per sgrassare in profondità e pulire la friggitrice ad aria ma anche per rimuovere i cattivi odori.