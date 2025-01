Cibo piccante e non riesci ad alleviare il bruciore? Non serve l’acqua: prova questi rimedi e starai subito meglio. – (fancityacireale.it)

Se hai mangiato piccante e il bruciore non va via, lascia stare l’acqua. Ci sono dei rimedi che funzionano molto meglio.

C’è chi ama alla follia i cibi piccanti come il chili messicano e la salsa wasabi, e altri che lo tengono a distanza. Sui primi possiamo dire che sicuramente hanno una maggiore resistenza alla sensazione di calore e bruciore provocata dalla capsaicina. Le prime volte già un pizzico di peperoncino mette alla prova, ma dopo un po’ di tempo si riesce a sopportarlo molto meglio.

Senza esagerare con il piccante, dobbiamo precisare che la capsaicina è una sostanza che può portare diversi benefici al nostro organismo. Velocizza il metabolismo aiutando a bruciare i grassi, e in più favorisce la salute del cuore e del sistema cardiocircolatorio in generale. Il problema però rimane quella sensazione di avere il palato in fiamme, che spesso si estende anche al naso.

La cosa più istintiva che viene da fare è mettersi a bere acqua, come dopo un piatto salato o secco. Purtroppo di solito questo non ha alcun effetto e anzi spesso tende ad aumentare la percezione del piccante perché diffonde la capsaicina. Questo non significa che si debba stringere i denti e sopportare, ma solo che bisogna provare con qualcos’altro.

Cosa mangiare o bere per non sentire il piccante

Se l’acqua non ci può aiutare esiste una bevanda che possiamo mettere in tavola quando si mangia peperoncino? La risposta è sì e l’ideale è il latte freddo, grazie al suo contenuto di caseina. Questa proteina infatti si lega alla capsaicina e ne attenua l’effetto, così poco dopo averlo bevuto la sensazione di bruciore inizia a placarsi.

Volendo può bastare anche solo sciacquare la bocca con il latte. In più tutti i prodotti caseari freschi hanno un effetto simile, quindi per chi non ama il latte può bastare mangiare un po’ di yogurt greco o di mozzarella. Tenere in frigo uno di questi prodotti se si mangia spesso piccante è un grosso aiuto per non passare lunghi minuti di tortura dopo aver mangiato.

Non a caso il chili piccante spesso si accompagna con la panna acida apposta per evitare che i commensali si trovino con la bocca in fiamme. Per chi è intollerante al lattosio altrimenti un altro prezioso alleato è il pane. Non tanto perché contenga una sostanza che neutralizza la capsaicina, ma perché la masticazione aiuta a rimuoverla dal palato più in fretta.