Come abbinare un tappeto al divano per creare equilibrio: i trucchi da mettere in pratica – fancityacireale.it

Il tappeto e il divano sono due elementi fondamentali del living. Ecco come si dovrebbero abbinare per ottenere armonia ed equilibrio nell’ambiente.

Due dei grandi protagonisti della zona giorno di ogni casa sono il divano e il tappeto. Scelti bene, questi due elementi sono in grado di caratterizzare questo ambiente con grande eleganza. Per questo ci sono degli errori di abbinamento che non si dovrebbero mai commettere.

Infatti il tappeto si dovrebbe integrare e abbinare bene al divano per creare un risultato armonico, equilibrato e bello da vedere. Ecco alcuni consigli per non sbagliare.

I migliori consigli per abbinare il tappeto al divano

Il divano della zona living è un elemento di arredo fondamentale perché è qui che si trascorreranno i propri momenti di relax e conviviali con amici e parenti. Una volta scelto quello che fa al caso proprio, si dovrebbe abbinare con un tavolino, una lampada ma anche il tappeto.

Abbinare il tappeto al divano è fondamentale per creare armonia ed equilibrio in questo ambiente. Un tappeto renderà subito più elegante lo spazio, per questo si dovrebbe considerare l’idea di posizionarne uno se ancora non si ha. L’importante è che il tessuto e la fantasia si abbino al divano.

A questo proposito non si dovrebbero mescolare fantasie o stili diversi: se ad esempio il divano è broccato o ricamato, il tappeto dovrebbe essere semplice e in tinta unita. Se il divano è in tinta unita, di conseguenza il tappeto può essere a fantasia o avere una bella trama colorata.

Se si amano i colori neutri, il tappeto dovrebbe richiamare tali colori ma avere un tono leggermente più chiaro. Infine, oltre che abbinare il tappeto al divano, il tessile dovrebbe anche essere in armonia con il pavimento. Di conseguenza, a seconda del pavimento che si ha, il tappeto dovrebbe staccarsi da questo ed essere più chiaro o più scuro.

Per quanto concerne la dimensione, si può considerare un tappeto grande che vada sotto e a lato del divano oppure uno più piccolo. In questo caso si può decidere in base ai propri gusti. Dunque ci sono davvero pochi elementi da considerare per creare armonio tra il tappeto e il divano: colori, fantasie, abbinamento con il pavimento e dimensioni. Una volta valutati questi fattori, si otterrà un risultato armonico di sicuro effetto nel proprio soggiorno.