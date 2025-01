Con questo trucco ho risolto due problemi: il bucato si asciuga subito e non ho nemmeno più la muffa in casa – fancityacireale.it

Asciugare il bucato in inverno è un’impresa e c’è il rischio di aumentare soltanto l’umidità e la muffa in casa. Ma con questo trucco si risolveranno entrambi i problemi.

Che bello quando fa caldo e si può stendere il bucato fuori ad asciugare! E che bello avere l’asciugatrice per asciugare in poco tempo il bucato! Purtroppo, però, non è sempre estate e non tutti hanno l’asciugatrice in casa, quindi è molto comune, quando fa freddo, dover “combattere” con il bucato che impiega giorni per asciugarsi e soprattutto con il rischio che si formi umidità e muffa in casa.

Per fortuna esiste un trucco semplicissimo che permette di risolvere entrambi i problemi e cioè di far asciugare il bucato prestissimo, anche quando fa freddo, senza il rischio che si formi della muffa in casa. Ecco in cosa consiste.

Il trucco per far asciugare velocemente il bucato (e non far formare la muffa in casa)

In inverno e quando piove far asciugare il bucato diventa un’impresa. Chi non ha l’asciugatrice, lo sa, è necessario tenere lo stendino dentro casa per giorni fino a che gli indumenti non sono asciutti, con il rischio che si formi dell’umidità e anche della muffa. Fra l’altro i panni possono anche assumere un cattivo odore e sarà dunque quasi sicuramente necessario lavarli di nuovo.

Insomma, i disagi sono veramente tanti e nemmeno mettere gli indumenti vicino al calorifero è una buona idea perché può acuire ancora di più il problema dell’umidità. Per fortuna, per far asciugare prima il bucato ed evitare la formazione di muffa in casa, si può usare un trucco semplicissimo, efficace ed economico.

Si tratta del metodo olandese che consiste nell’usare una borsa dell’acqua calda per far evaporare più in fretta l’umidità dai vestiti. Sarà sufficiente riempire una borsa di acqua calda ma non bollente, posizionarla sotto lo stendibiancheria al centro, meglio se su una griglia o un supporto traspirante, e coprire il bucato con un lenzuolo asciutto o un panno grande, per trattenere il calore formando un effetto serra.

Quindi aprire poco una finestra, così da far uscire fuori l’umidità. Il calore rilasciato dalla borsa dell’acqua calda accelererà l’asciugatura del bucato grazie all’effetto serra che crea. Con questo metodo economico, facile e veloce, si potrà asciugare più in fretta il bucato, anche in piccoli spazi, evitando la formazione di umidità. Altri consigli per far asciugare prima gli indumenti sono: usare un’alta centrifuga, impilare i panni su uno stendibiancheria verticale dove gli spazi sono più ottimizzati ed usare un deumidificatore naturale come un sacchetto con del sale o del riso.