Cucina come un vero Masterchef: ecco tutti gli utensili usati dai cuochi stellati

Nella cucina di Masterchef sono tra gli utensili più amati dagli chef e dai concorrenti: ecco quali acquistare per la propria casa.

La nuova edizione di Masterchef Italia ha già conquistato milioni di telespettatori con le sue tradizionali sfide a colpi di fornelli e ricette stellari. Sotto la sapiente guida degli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i protagonisti della nuova edizione del cooking show si sono distinti per bravura e originalità in cucina.

Nelle cucine del celebre talent sono molteplici gli utensili presenti nelle postazioni. I concorrenti, in entrambe le fasi di cottura e impiattamento, difatti, necessitano della massima cura e precisione per poter aggiudicarsi la vittoria della sfida e concorrere al premio finale.

Accuratamente scelti dalla maestria e dall’esperienza degli chef stellati, gli utensili di Masterchef supportano al meglio le preparazioni culinarie dei concorrenti in gara, permettendo di vivere un’esperienza professionale e completa a chi li utilizza anche a casa.

Gli utensili di Masterchef a casa tua: ecco quali acquistare

In cucina la scelta degli strumenti giusti rappresenta il primo passo verso la preparazione corretta di un piatto. Lo sanno i concorrenti di Masterchef, i quali scelgono i loro strumenti con assoluta precisione. Ogni tipo di utensile, infatti, è progettato per svolgere una funzione specifica e la sua corretta selezione può restituire enormi differenze in termini di precisione ed efficienza. Tra gli utensili più utilizzati, il coltello è senza dubbio uno strumento essenziale per la preparazione di qualsiasi ricetta.

Dai modelli ben affilati per tagliare carne e insaccati, fino ai più piccoli e precisi per sbucciare la verdura, il settore dei coltelli vanta una vasta gamma di esemplari adatti ad ogni tipologia di preparazione ed ingrediente. All’interno della cucina di Masterchef Italia, questi piccoli alleati non possono mai mancare nella preparazione dei piatti vincenti. Tra i modelli più utilizzati spicca il Coltello Chef, caratterizzato da una lama ampia e particolarmente appuntita. Ideale per tagliare verdure, carne e pesce, questo coltello si distingue per la sua versatilità e la molteplici possibilità di utilizzo.

Protagonista di numerose ricette, il Coltello Chef in ceramica si distingue per la sua lama bianca realizzata in ceramica, ideale per tagli a julienne o brunoise. Immancabile nella preparazione di frutta e verdura, il modello Spelucchino rappresenta la scelta ideale per affettare e pelare alimenti di piccole dimensioni. Per chi ama preparare la carne, invece, il coltello Mannaia rappresenta la soluzione più adatta, seguito dal modello Disossatore ideale per tagliare con precisone la carne vicino all’osso.