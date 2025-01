Da bambino andavo matto per la pastina in brodo: l’ho riproposta in questa versione e tutti l’hanno divorata

Siamo abituati ad associare la pastina in brodo ai bambini, ma riproposta in questa versione farà impazzire anche gli adulti.

La pastina in brodo è un grande classico dell’alimentazione dei bambini. Questa preparazione, infatti, è molto nutriente, è facile da fare e inoltre non comporta problemi di masticazione per i più piccoli e per i loro dentini ancora non troppo forti.

Si può preparare in molti modi: col brodo vegetale o con quello di carne, con gli omogeneizzati o senza, con formaggio, formaggino e via dicendo. Ebbene, proprio questa sua versatilità ci permette di dare sfogo alla nostra fantasia.

E magari di riproporre la pastina in brodo in una versione che piacerà molto anche agli adulti. L’altro giorno, dunque, ho preparato una versione di pastina in brodo arricchita col mio ingrediente segreto: e vi dirò la verità, non ne è avanzato neanche un cucchiaio!

La pastina in brodo non piace solo ai bambini: la mia versione con polpettine fa impazzire anche gli adulti

Per rendere la pastina in brodo più ricca e gustosa, infatti, ho deciso di aggiungervi delle polpettine di carne. In questo modo ho potuto servire un piatto a metà tra il naive e la cucina transalpina (mi ha ricordato i canederli in brodo). Ecco come prepararlo. Per prima cosa gli ingredienti. Io ho usato:

500 gr di macinato misto;

2 uova;

parmigiano grattugiato;

pangrattato;

sale e pepe.

Poi ho preparato anche un classico brodo vegetale con sedano, carota, cipolla, patate e un po’ di salsa di pomodoro, per dare un tocco rosato al piatto. Infine, ovviamente, non poteva mancare la pastina: si può usare qualsiasi formato, ma personalmente ho optato per le stelline.

Per prima cosa ho messo sul fornello il brodo vegetale. In una pentola piena d’acqua ho messo le verdure e un paio di cucchiai di salsa di pomodoro, poi ho salato leggermente e fatto cuocere per circa un’ora. Infine ho frullato tutte le verdure con un frullatore a immersione, ottenendo un passato di verdure dalla consistenza piuttosto liquida.

Nel frattempo ho impastato le mie polpettine: in una ciotola ho mescolato carne, uova, parmigiano, pangrattato, sale e pepe. Poi ho formato delle polpette molto piccole, di circa 1,5 cm di diametro.

In seguito ho cotto le mie stelline direttamente nel brodo vegetale, tuffandovi anche le polpette. Grazie alla dimensione ridotta non avranno bisogno di molto tempo per cuocere. Dunque il tempo di cuocere le stelline e il piatto è pronto da impiattare, con una bella spolverata di parmigiano, un filo d’olio e una foglia di prezzemolo fresco.