Da quando uso questo trucco la pasta frolla non si rompe più quando la stendo: devi provarlo anche tu – fancityacireale.it

Quando si prepara la pasta frolla è possibile incorrere in alcuni errori e che si rompa quando si stende. Se si usa questo trucco, non succederà più. Ecco come fare.

La pasta frolla è un impasto base molto comune nella cucina Italiana e nella pasticceria, utile per preparare biscotti, crostate e dolci. Prepararla è facile, tuttavia si possono commettere alcuni errori grossolani che ne compromettono la consistenza e il sapore.

In particolare può succedere che l’impasto si rompa quando si stende: questo non solo accade ai principianti ma anche agli esperti. Ecco come evitarlo e avere una pasta frolla impeccabile.

Il trucco per evitare che la pasta frolla si rompa quando si stende

Che buono l’odore dei biscotti e delle crostate fatte in casa! Lo conoscono bene coloro che preparano spesso la pasta frolla. Questo impasto base della pasticceria è molto versatile e si prepara facilmente con pochi ingredienti (farina, uova, burro, zucchero, buccia grattugiata di limone e arancia e aromi).

Tuttavia le insidie possono essere dietro l’angolo: a volte può succedere, anche ai più esperti, che l’impasto si rompa quando si stende. Dopo averlo fatto riposare in frigo, infatti, può accadere che si sbricioli o si spacchi quando si stende con il mattarello.

C’è un trucco per evitarlo: dopo aver impastato per bene la pasta frolla usando ingredienti di qualità, avvolgere il panetto nella pellicola per alimenti e lasciarlo in frigo per mezz’ora a riposare. A questo punto spargere poca farina sull’impasto, mettere un foglio di carta da forno sul piano da lavoro ed un altro sopra al panetto di pasta frolla. Quindi appiattire con le mani e poi con il mattarello per dare la forma rotonda.

Con il trucco della carta forno, la pasta frolla non si romperà né si sgretolerà mentre si stende. Dopo averle dato la forma desiderata, sarà sufficiente sollevare la carta forno, prendere lo stampo e adagiarci sopra la pasta frolla senza rimuovere la carta forno. A questo punto con un tagliapasta rimuovere la pasta frolla in eccesso e mettere in forno.

Dunque questo semplice accorgimento della carta forno, insieme all’uso di prodotti di qualità e al riposo di mezz’ora in frigo, permetterà di ottenere una pasta frolla perfetta e di conseguenza dei biscotti e delle crostate fragranti e deliziose.