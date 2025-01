Dieta mediterranea, ci hanno sempre mentito: ecco cosa mangiavano veramente i popoli del Mediterraneo

Sei sicuro che la tua dieta sia la vera dieta mediterranea? Un noto esperto di salute ci svela come stanno le cose: la vera dieta mediterranea è completamente diversa da quella che crediamo.

Da anni ci viene ripetuto che la dieta mediterranea è non solo la più buona ma anche la più sana al mondo. La stessa OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità – è di questo avviso. E noi italiani non potremmo essere più felici visto che si tratta della nostra dieta.

Oggi spopolano tanti regimi alimentari che potremmo definire “alternativi”: la dieta paleo che si basa unicamente sul consumo di carne rossa e verdure, la dieta chetogenica che esclude i carboidrati ma abbonda con i grassi, il digiuno intermittente, la dieta vegetariana, quella vegana e quella fruttariana che escludono carne, pesce e, in alcuni casi, anche tutti i derivati animali.

L’unica dieta che non passa mai di moda, però, è proprio la nostra cara dieta mediterranea che prevede di consumare un po’ di tutto nelle giuste quantità. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Siamo proprio sicuri che quella che seguiamo noi oggi in Italia sia la vera dieta mediterranea? Un noto medico ha spiegato come stanno davvero le cose e la realtà è ben diversa da quella che crediamo.

Dieta mediterranea: sfatiamo qualche falso mito

La maggior parte di noi è super convinto di seguire la vera dieta mediterranea. Noi italiani, del resto, mangiamo spaghetti al pomodoro, pane, patate, pesce: cosa c’è di più di mediterraneo di questi alimenti? Il dottor Luciano Lozio, specializzato in nutrizione, ha sfatato qualche falso mito che da anni ruota intorno a quella che tutti riteniamo essere la dieta più sana al mondo.

La dieta mediterranea è veramente la più sana? Sì se intendiamo la dieta dei popoli del Mediterraneo; no se intendiamo la dieta che seguiamo noi oggi e che spacciamo per mediterranea quando di Mediterraneo ha poco o niente. La pasta, ad esempio – come ha spiegato il dottor Luciano Lozio, esperto di nutrizione – non fa parte della vera dieta mediterranea.

Il medico ha puntualizzato che i popoli del Mediterraneo mangiavano pane – non necessariamente fatto con il grano in quanto all’epoca si usavano solo i cereali che il territorio offriva – ma non pasta. Pertanto mangiare ogni giorno spaghetti al pomodoro è tutt’altro che “mediterraneo” (senza contare che il pomodoro è arrivato dall’America).

I popoli del Mediterraneo mangiavano verdura e frutta locale e in base alla stagionalità: di sicuro non mangiavano fragole tutto l’anno e non sapevano cosa fossero avocado, mango e papaia. I popoli del Mediterraneo mangiavano pesce pescato e non proveniente da allevamenti, mangiavano un po’ di carne ma non ogni giorno. La fonte proteica principale era rappresentata dai legumi.

Questa è la vera dieta Mediterranea, quella riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la più salutare al mondo: nella vera dieta mediterranea, dunque, non è contemplato il consumo di pasta. Eccedere con la pasta e con i carboidrati in generale, secondo il dottor Lozio, non fa bene in quanto troppi carboidrati aumentano l’infiammazione, il colesterolo e causano picchi di insulina.