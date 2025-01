Dimentica la classica spremuta di arance: a colazione prepara questa bibita per una carica di gusto ed energia – fancityacireale.it

Non cominci la giornata senza il caffè, il cappuccino o la spremuta di arance? Dimentica tutto questo e prepara una bibita che ti rende energico e produttivo per tutta la giornata.

La colazione è sacra! È il pasto più importante della giornata perché è da questo che dipende tutta la produttività successiva. Difficilmente senza colazione riusciremmo a carburare e a far fronte a tutte le incombenze della giornata (fra lavoro, figli e faccende domestiche).

C’è chi non può rinunciare al suo amato caffè, al latte con i biscotti, al cappuccino con il croissant o alla spremuta di arance. Sono tutte valide alterative però forse un po’ troppo zuccherine e poco adatte anche a chi è attento alla dieta. Per fare il carico di gusto ed energia, strizzando un occhio alla forma fisica, ecco una bibita che non devi farti mancare per fare il pieno di gusto, buonumore ed essere più produttivo.

Come preparare la bibita perfetta per la tua colazione

Hai voglia di fare un pieno di vitamine e antiossidanti già da prima mattina? Allora prepara questa bibita che sembra solo la classica spremuta di arance ma è molto di più. È leggermente piccantina perché ci sono anche zenzero, curcuma e pepe ma quanto è buona!

Ingredienti per la bibita per la colazione:

3 arance

1 limone

1 radice di zenzero

2 radici di curcuma

pepe nero macinato

Preparazione:

Sbucciare le arance, lo zenzero e la curcuma e metterli nella caraffa del frullatore. Spremere sopra il succo di limone e frullare il tutto. Versare nei bicchieri, aggiungere un pizzico di pepe per attivare la curcuma e gustare.

Non serve bere una quantità enorme di questa bibita ma basta anche solo uno “shottino”. Sarà un pieno di salute, gusto ed energia. Questi piccoli bicchierini già porzionati si possono conservare in frigorifero e gustare direttamente uno alla volta a colazione. Arance, limone, zenzero, curcuma e pepe sono ingredienti che mixati insieme ci garantiscono un apporto di vitamine e antiossidanti non indifferente.

In particolare lo zenzero ha proprietà antinfiammatorie e antisettiche, ed è molto utile per mal di gola, raffreddore e tosse (ovvero tutti i possibili malanni della stagione fredda). La curcuma ha invece proprietà antinfiammatorie e antiossidanti ed è benefica contro diabete, colesterolo alto ed obesità. Ecco come trasformare una semplice spremuta di arance in un concentrato di benessere e salute.