Disastro assicurato per tutti quelli che puliscono il bagno in questo modo: invasione di germi – fancityacireale.it

La pulizia in bagno non dovrebbe essere superficiale ma agire in profondità per rimuovere anche i germi. Ecco gli errori che si commettono spesso.

Il bagno è uno degli ambienti più importanti di una casa e dove si passa molto tempo. Water, lavandini, rubinetti, doccia, si dovrebbero pulire spesso, in modo da essere sempre splendenti e da non divenire ricettacoli di germi e batteri.

Infatti spesso si pulisce male il bagno, trascurando proprio il fatto che i germi potrebbero fare velocemente capolino qui. Invece, evitando questi errori, il bagno sarà pulito e igienizzato. Ecco come fare.

Come pulire a fondo il bagno evitando gli errori

Il bagno è una delle stanze di casa più frequentate ogni giorno e, come tale, si dovrebbe dedicarle grande attenzione durante le pulizie, per di più che grazie al bagno o alla doccia quotidiana si può accumulare umidità che, a sua volta, diventa terreno fertile per la proliferazione di germi e batteri.

Per pulire bene il bagno, evitando un’invasione di germi, bisogna non commettere questi errori:

Non sppolverare la stanza : questa operazione andrebbe fatta molto spesso perché nella polvere possono nascondersi batteri che creeranno ancora più polvere e sporco nel tempo.

: questa operazione andrebbe fatta molto spesso perché nella polvere possono nascondersi batteri che creeranno ancora più polvere e sporco nel tempo. Non pulire di frequente : bisognerebbe pulire il bagno almeno una volta a settimana, così da uccidere microbi, lieviti, muffa e batteri.

: bisognerebbe pulire il bagno almeno una volta a settimana, così da uccidere microbi, lieviti, muffa e batteri. Miscelare sostanze chimiche diverse , come ad esempio ammoniaca e candeggina, con lo scopo di eliminare i germi, può essere pericoloso perché può produrre fumi tossici e irritare il sistema respiratorio.

, come ad esempio ammoniaca e candeggina, con lo scopo di eliminare i germi, può essere pericoloso perché può produrre fumi tossici e irritare il sistema respiratorio. Non ventilare bene il bagno : sopratutto dopo aver usato sostanze chimiche, bisognerebbe far areare il bagno.

: sopratutto dopo aver usato sostanze chimiche, bisognerebbe far areare il bagno. Lasciare la spazzola del wc sporca : questa è un ricettacolo di germi e batteri e per questo andrebbe pulita regolarmente mettendola una volta al mese in una tazza di aceto bianco e poi lasciandola asciugare bene.

: questa è un ricettacolo di germi e batteri e per questo andrebbe pulita regolarmente mettendola una volta al mese in una tazza di aceto bianco e poi lasciandola asciugare bene. Strofinare con scottex e fazzoletti di carta lo specchio : è sbagliato perché rilascia pezzi bianchi visibili; meglio usare un panno svedese fatto al 100% di cellulosa biodegradabile e pasta di legno.

: è sbagliato perché rilascia pezzi bianchi visibili; meglio usare un panno svedese fatto al 100% di cellulosa biodegradabile e pasta di legno. Non pulire le tende della doccia: sulla sua superficie possono proliferare batteri, lieviti e muffa. Quindi bisognerebbe pulirla periodicamente se non si vuole avere una vera invasione di agenti potenzialmente pericolosi.

Evitando questi errori e pulendo bene e spesso il bagno, sarà sempre splendente e ben igienizzato.