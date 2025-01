È bastata una spruzzata di limone per rendere speciale questo piatto di spaghetti: ha anche pochissime calorie – fancityacireale.it

Un tocco agrumato per un piatto di spaghetti davvero unico: il modo semplice e raffinato per stupire tutti.

Difficile dire no a un piatto di pasta fumante: porta il buonumore, desta grandi sorrisi, infine trasmette convivialità alla tavolata. Chiedere scusa a qualcuno oppure ripristinare i rapporti? Spaghetti al pomodoro e basilico rappresentano la giusta soluzione per una riappacificazione – almeno così si spera.

Infinite le preparazioni nonché i condimenti grazie ai quali poter servire un’opera d’arte culinaria. Non solo nei ristoranti poiché anche a casa è possibile conferire quel quid gourmet da veri Chef. Lasciare senza parole, l’obiettivo, conquistando con le proprie ricette, in genere ‘cavalli di battaglia’.

Un suggerimento affinché si replichino proposte sempre più diverse, anche solamente variando un ingrediente. Una pasta molto speciale, dunque, resa invitante dal suo profumo che inebria la sala da pranzo. Potrebbe diventare l’evergreen per quelle occasioni durante le quali si ricevono ospiti.

Spaghetti al limone, la ricetta ideale per sorprendere

Ognuno la gusta come meglio crede. Corta o lunga, rossa, bianca o verde, non fa differenza: ugualmente irresistibile. Chi gradisce la pasta al pomodoro, con una noce di burro, al pesto di pistacchi – giusto per cambiare – le combinazioni sono molteplici. Difatti è l’alimento che stimola maggiormente la fantasia.

Ebbene, poco tempo ma non si vuol rinunciare all’effetto sorpresa? Ecco la soluzione: spaghetti al tonno profumati al limone. Una vera delizia, dettata dalla semplicità, senza rinunce. Un primo piatto all’insegna del gusto e della freschezza, preparato in pochissimi minuti, salvo i tempi di cottura.

INGREDIENTI (DOSI PER 4 PERSONE):

400 g spaghetti;

200 g di tonno in scatola (sgocciolato);

6 cucchiai olio extravergine d’oliva;

1 limone non trattato (succo spremuto e filtrato);

1 peperoncino secco;

1 cucchiaino di paprika dolce.

PROCEDIMENTO:

Disporre una pentola piena d’acqua, lasciare bollire e cuocere la pasta, ricordando di scolarla 2-3 minuti prima del tempo di cottura previsto sulla confezione. Intanto, in una padella, scaldare l’olio con il peperoncino. Una volta che il condimento si è rosolato, rimuovere la componente piccante e aggiungere il tonno, infine il succo di limone. Versare la pasta affinché si mantechi, incorporando anche mezzo bicchiere d’acqua della sua precedente cottura. Completare con un pizzico di paprika e la scorza di limone grattugiata.

Si voglia porre l’attenzione inerente proprio l’ingrediente principale ovvero l’agrume stesso: il succo non deve cuocersi a lungo poiché, contenendo l’acido citrico, rischierebbe di conferire al piatto un retrogusto amaro. Inoltre possibile aggiungerlo fresco, insieme al tonno, senza cottura – un’alternativa, qualora fosse gradita.