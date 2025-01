È il dolce più amato dalle star: per prepararlo basta un po’ di cannella

Per le star di Hollywood è il dolce adatto ad ogni occasione: ecco come prepararlo utilizzando una spolverata di cannella.

Oltre al glamour e i red carpet da sogno, le star di Hollywood sono accumunate dalla passione per i dolci casalinghi. Che sia in occasione di una festività o per deliziare i propri ospiti, le star del cinema e dello showbiz internazionale non rinunciano mai ad un peccato di gola.

Nella cucina delle star non possono mancare gli ingredienti per un buon dolce. Lo sa bene Hailey Bieber, la quale con la sua passione per i fornelli ha riscosso un enorme successo sui social e, in particolare, su YouTube dove vanta un canale di ricette e blog lifestyle.

Nella preparazione dei dolci più amati, tuttavia, non può mancare un ingrediente particolarmente apprezzato per le sue proprietà benefiche e di supporto per il sistema immunitario. Prepararlo e proporlo ai propri ospiti si rivelerà essere un gioco da ragazzi.

Il dolce più amato di Hollywood: basta un po’ di cannella

Direttamente dalla Svezia alle spiagge patinate di Los Angeles, i Cinnamon rolls continuano a conquistare i palati di tutto il mondo. Soffici e golosi, queste piccole brioche al gusto di cannella sono ideali per le pause caffè, come fine pasto o per accompagnare un buon tè caldo. Per un gusto extra, inoltre, è possibile aggiungere un topping di glassa di zucchero o cioccolato fuso.

Ingredienti per 12 Cinnamon rolls

Farina 00 (500 grammi)

Latte intero (100 grammi)

Zucchero (215 grammi)

2 uova

Estratto di vaniglia (10 grammi)

Acqua (100 grammi)

Burro (80 grammi)

Lievito di birra fresco (20 grammi)

Sale fino (6 grammi)

Cannella in polvere (10 grammi)

Preparazione