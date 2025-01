Elisabetta Canalis, “confusione e tristezza”: come sta l’ex-velina

Particolare momento per Elisabetta Canalis, il lungo sfogo sui social: ecco come sta l’ex-velina, c’è davvero tanta confusione e tristezza.

In tanti continuano ad aspettare con ansia il suo ritorno in tv, ma intanto non possono fare altro che rimanere aggiornati sui suoi progetti e sugli eventi della sua vita quotidiana tramite i social: Elisabetta Canalis è assoluta protagonista anche in questo 2025, sebbene purtroppo, per lei, questi giorni sono davvero difficili.

Solamente qualche settimana fa, parlando a Belve di Francesca Fagnani, la conduttrice si è lasciata andare a particolari rivelazioni sulla sua vita privata, dalla relazione di tanti anni fa con Bobo Vieri fino al rapporto con Maddalena Corvaglia, e tanto altro; un’intervista apprezzatissima dal pubblico, con la Canalis molto sincera nel mostrare le sue emozioni.

La stessa sincerità si percepisce nel recente messaggio social della Canalis, che ha rotto il silenzio e ha deciso di commentare un periodo per lei veramente difficile; ecco come sta l’ex-velina, parole davvero toccanti.

Il momento difficile di Elisabetta Canalis: la confessione social

Come tantissime altre persone, americane e non, Elisabetta Canalis sta soffrendo tantissimo a causa dei terribili incendi che stanno devastando Los Angeles. Come sappiamo, la conduttrice sarda ha dimora nella città della California, diventata ormai da tanti anni la sua seconda casa. La Canalis ha confessato di essere ritornata in Italia per sostenere una persona a lei cara, che deve affrontare delle cure; nonostante sappia che il suo compagno, sua figlia e i suoi animali siano al sicuro, è comunque devastata nell’animo nel vedere cosa sta succedendo a Los Angeles.

“Difficile spiegare il senso di confusione e di tristezza, apro e chiudo le News, ma precipito in stati di ansia quando vedo animali tratti in salvo e case di fronte alle quali guidavo fino a ieri, piene di fiamme. Un deserto di fumo e silenzio. Un paesaggio che non avrei mai pensato di vedere. Il mio cuore è con voi” si legge nell’ultima parte della confessione dell’ex-velina.

Tanti italiani stanno seguendo con apprensione e tristezza le vicende di Los Angeles, ma senza dubbio la Canalis è coinvolta in prima persona: proprio per questo, moltissimi fan non hanno perso l’occasione per esprimere sostegno e vicinanza alla conduttrice, nella speranza di tutti che, presto, l’emergenza possa rientrare.