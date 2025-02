Ero stanca di preparare il solito tiramisù per i miei ospiti così ho improvvisato questi dolcetti davvero buonissimi – fancityacireale.it

Il tiramisù è il dessert che piace sempre a tutti ma è un po’ banale servirlo sempre agli ospiti: prova invece questi dolcetti che li conquisteranno al primo assaggio.

Il tiramisù è uno dei dessert più famosi della cucina italiana, semplice e facile da preparare, quando non si hanno idee sul dolce da offrire agli ospiti, ecco che la soluzione immediata è proprio questo. Anche all’estero tantissime persone conoscono il tiramisù e lo apprezzano per il suo sapore di caffè e perché è dolce ma non stucchevole.

La crema al mascarpone contenuta al suo interno è gustosa e vellutata, intervallata dai savoiardi inzuppati nel caffè. Insomma, il tiramisù è davvero stato “progettato” per conquistare tutti ma a volte è un po’ banale offrirlo sempre agli ospiti, come se non si avessero inventiva e manualità per preparare altro.

Allora, ecco che esistono dei dolcetti che conquisteranno i commensali allo stesso modo del tiramisù: preparale per il prossimo pranzo in compagnia e nessuno rimpiangerà il famoso dolce italiano.

La ricetta dei dolcetti al tiramisù perfetti per conquistare gli ospiti

Se pensi che non ci sia nessun dolce che possa battere il tiramisù, ti sbagli! Infatti, negli ultimi anni, anche al ristorante sono state proposte tante versioni alternative di tiramisù e modi diversi di servirlo. Questa ricetta segue proprio questa corrente di pensiero: si tratta di palline di tiramisù, perfette da servire come dessert: una tira l’altra!

Bastano solo 4 ingredienti per preparare delle palline al sapore di tiramisù davvero golose, ed anche il procedimento è un gioco da ragazzi.

Ingredienti per le palline di tiramisù:

12 biscotti savoiardi

3 cucchiai di mascarpone

1 espresso forte

cacao amaro in polvere q.b.

Preparazione:

Tritare i savoiardi con il tritatutto e ridurli in polvere. Unirli al mascarpone a temperatura ambiente. Aggiungere il caffè espresso e mescolare fino ad ottenere un impasto compatto ed uniforme. Creare tante palline uguali, passarle nel cacao amaro in polvere fino a quando saranno tutte interamente coperte dalla polvere. Servirle accompagnate da un ciuffetto di panna montata o gelato alla vaniglia. Non guasta anche un bel bicchierino di marsala da bere (in genere questo è il liquore con cui si può aromatizzare la bagna del tiramisù classico).

Le palline di tiramisù sono pronte in men che non si dica e conquisteranno tutti con la loro bontà perché rappresentano un modo alternativo di servire questo dolce tanto amato.