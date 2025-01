Ex Miss Italia sbotta sui social: attacco durissimo a Shaila Gatta, “Insensibilità”

Un particolare episodio avvenuto nella casa del Grande Fratello ha scatenato l’ira della famosa ex Miss Italia: arriva il suo pesante affondo nei confronti di Shaila Gatta.

Il Grande Fratello continua a regalare ai telespettatori colpi di scena, mirati principalmente a contrastare i recenti cali di ascolti. I protagonisti del reality show si sono abituati agli imprevisti, che hanno avuto il loro culmine nel discusso ripescaggio degli ex concorrenti.

Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia ed Eva Grimaldi hanno rifatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia portando una ventata di novità e movimentando le dinamiche. Non mancano i contrasti che si acuiscono sempre più anche a causa dei duri faccia a faccia che si svolgono nella puntata serale.

Tra i più diretti di questa edizione si sta distinguendo Stefania Orlando, giunta alla sua seconda esperienza nel programma, che ha sollevato i malumori di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La conduttrice ha spiegato di trovare troppo teatrale il rapporto tra i due inquilini, a suo dire non destinato a durare fuori dalla trasmissione.

In tutta risposta però, ha ricevuto una battuta di cattivo gusto che ha fatto storcere il naso a molte persone. “Pensa al tuo matrimonio, ho visto quanto è durato”, ha affondato l’ex velina, scatenando grandi polemiche. La ballerina si è scusata ben presto, ma è stata additata di insensibilità. Una famosa ex Miss Italia ha rotto il silenzio in difesa dell’amica, attaccandola duramente.

Manila Nazzaro esplode sul GF: “Non volevo dire nulla”

Stefania Orlando ha vissuto dolorosamente la fine del suo matrimonio, ma ha potuto sempre contare su una schiera di amiche famose pronte a sostenerla nelle difficoltà. Durante la sua seconda avventura all’interno del Grande Fratello, le sue ragazze avevano deciso di evitare i commenti pubblici. La frase pronunciata da Shaila Gatta le ha portate a non contenere la loro reazione.

La prima è stata Angela Melillo, che è intervenuta sul suo account X affermando di essere rimasta molto delusa da quanto accaduto. “Mi piacevi molto…. Ma per quale motivo tu devi andare a toccare, nell’intimo più profondo di una persona, quei suoi tasti che noi tutti conosciamo”, ha polemizzato la showgirl.

Mancava però ancora una risposta da parte di Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, dopo un iniziale momento di silenzio, ha deciso di prendere la parola tramite il suo profilo Instagram, attraverso il quale ha espresso tutto il suo malumore. “In realtà non volevo dire nulla, ma non ce la faccio”, ha esordito la speaker radiofonica spiegando di essersi ripromessa di evitare il rientro nella “tossicità” dei fandom.

“Ma questa frase di Shaila sulla mia amica Stefania Orlando dimostra come fare hype con pseudo coppie è più importante della mancanza di empatia e sensibilità”, ha proseguito invitando alla riflessione. La Nazzaro ha sottolineato la forza di donne come Stefania, che raccontano a cuore aperto anche la sofferenza della vita reale.

Una condivisione che, a suo parere, “dovrebbe far pensare e non certo essere spunto di cosi tanta insensibilità.” Il gruppo tutto al femminile di donne dunque, è disposto a fare carte false pur di dimostrare il proprio appoggio alla Orlando, che nel frattempo sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad una nuova intesa con Iago Garcia. Che sia pronta a voltare pagina?