Frittata di pasta come la fanno a Napoli: con l’aggiunta di questo ingrediente farai la differenza

La frittata di pasta, il piatto antispreco della cucina napoletana oggi diventato uno street food immancabile da provare.

A Napoli la chiamano la frittata di maccheroni anche se poi a ben vedere non si fa con un particolare formato di pasta. Nasce, infatti, come piatto povero e antispreco per cui si realizzava unendo qualsiasi formato di pasta avanzata ad un’amalgama di uova e pochi altri ingredienti e si friggeva poi il tutto. Oggi più comunque il piatto si realizza con gli spaghetti.

Con il tempo questo piatto di recupero è entrato talmente tanto nel tessuto sociale e culinario della zona partenopea da diventarne uno di quei street food da provare assolutamente se si arriva in città.

Oltra alla preparazione più tradizionale, quella insomma inventata dalle nonne proprio per non mandare sprecato nulla, oggi a Napoli come in provincia si trovano diverse versioni di questo piatto: si tratta tendenzialmente di piccoli medaglioni -ma belli corposi- in cui la pasta è mescolata con diversi ingredienti. Insomma da piatto di recupero è diventata una ricetta a sé stante e inconfondibile della cucina partenopea.

Frittata di maccheroni, come preparare lo street food napoletano

Quella che vedremo qui di seguito è la versione più corposa della frittata di maccheroni, le frittatine che comunemente si trovano nelle rosticcerie e bar napoletani hanno un processo di preparazione leggermente più lungo.

Per quanto riguarda la pasta, negli ingredienti qui di sotto, si troveranno gli spaghetti ma vanno bene anche bucatini e maccheroni (quindi pasta corta come i rigatoni). Serviranno allora:

300 gr di spaghetti (meglio se avanzati dal giorno prima)

3/4 uova

100 gr di scamorza affumicata

100 gr di parmigiano

100 gr di salame napoletano

Sale e pepe qb.

Olio di semi per friggere qb.

Preparazione:

Se non avete spaghetti avanzati, cuocete per prima cosa questi e scolateli al dente. In ogni caso, versate la pasta in una terrina capiente, aggiungete un filo di olio se sono quelli avanzati e scioglieteli leggermente. A questo punto aggiungete le uova -iniziate con 3 e nel caso serva aggiungete la quarta. Quindi versate anche un pizzico di sale, il pepe a piacere e il parmigiano. Cominciate a mescolare il tutto. Una volta amalgamati questi ingredienti potete aggiungere anche la scamorza affumicata e il salame tagliati a cubetti piccolissimi. Infine amalgamate anche questi. Versate abbondante olio in una padella antiaderente e lasciate riscaldare per bene. Quando questo sarà caldo versate il composto e distribuitelo nella maniera più uniforme possibile. Lasciate cuocere una decina di minuti prima di girare la frittata e completare la cottura.

La frittata di maccheroni è pronta quando risulterà bella dorata da ambo i lati. Fate colare l’olio in eccesso su un foglio di carta assorbente e servitela ancora calda.