Gerry Scotti, “la risposta di Pier Silvio” quando ha saputo di Sanremo 2025

Gerry Scotti scelto come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2025 insieme ad Antonella Clerici: le parole del conduttore.

Le voci di qualche giorno fa sono diventate realtà e adesso è ufficiale: Carlo Conti, per la prima serata di Sanremo 2025, ha scelto di affidarsi a due giganti della televisione italiana come Gerry Scotti e Antonella Clerici. Saranno loro ad accompagnare il conduttore toscano nel suo grande ritorno alla kermesse, aprendo in grande stile questa nuova edizione.

Alla notizia, il pubblico ha risposto davvero con grandissimo entusiasmo, considerato come sia Gerry Scotti che Antonella Clerici siano due volti amatissimi; i due si andranno ad aggiungere a Geppi Cucciari, Katia Follesa, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Alessia Marcuzzi, Bianca Balti, Nino Frassica, Mahmood, Cristiano Malgioglio e Alessandro Cattelan.

In una recente intervista all’Ansa, Gerry Scotti ha commentato questa sua nuova avventura, spiegando di come ha comunicato la volontà di salire sul palco dell’Ariston a Mediaset; ecco cosa ha rivelato il noto conduttore, delle dichiarazioni veramente sorprendenti.

Sanremo 2025, Gerry Scotti pronto ad affiancare Carlo Conti

Parlando all’Ansa, Gerry Scotti ha rivelato come abbia deciso di prendere parte alla prima serata del Festival di Sanremo senza prendere un euro. “Al Festival vado in amicizia, senza cachet: è bello poterselo permettere È l’unica ‘conditio sine qua non’ che ho posto a Carlo quando mi ha chiamato” ha spiegato il conduttore.

Gerry Scotti, sotto contratto con Mediaset, ha dovuto chiedere l’autorizzazione all’editore per prendere parte alla kermesse musicale trasmessa dalla Rai, ma non ci sono stati problemi. “Il mio editore ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì quando gli ho riferito della telefonata di Conti. La domanda è stata: ti fa piacere? Ci tieni? Io ho risposto di sì. E allora vai, siamo felici anche noi, è stata la risposta di Pier Silvio“ ha spiegato Scotti.

Sicuramente un bel gesto quello dell’amministratore delegato Mediaset, con cui il conduttore ha un bellissimo rapporto. “Qualcuno ha tirato in ballo la pax televisiva: ma io ho un tale rapporto con la mia azienda che non c’è bisogno di ricorrere a formule di questo tipo. E poi Sanremo viene visto dalla comunità dei media come un evento quasi a canale unificato, il programma nazional popolare per eccellenza che mette al centro la musica” ha aggiunto nell’intervista.