GF, regolamento modificato? Concorrente spiffera l’incredibile clausola del contratto

Il Grande Fratello quest’anno avrebbe sottoposto i concorrenti ad una clausola molto particolare nel contratto: un gieffino ha rivelato tutto.

La diciottesima edizione del Grande Fratello si sta rivelando unica nel suo genere. In molteplici aspetti, il reality show sta sorprendendo i fan con degli inediti colpi di scena. Un calo di ascolti che si è verificato nelle ultime settimane, ha portato la produzione a valutare delle importanti decisioni.

Una delle polemiche più grandi si è sollevata al momento dell’inaspettata eliminazione di Helena Prestes avvenuta per mano del televoto. I fan della modella si sono mobilitati per lei, tanto da affittare degli spazi pubblicitari a Times Square, formulando così una protesta che non poteva non essere ascoltata.

Il GF ha decretato, poco più di una settimana fa, il rientro in gioco di quattro ex concorrenti grazie ad un ripescaggio. Le votazioni finali hanno visto trionfare Helena, Iago, Eva e Jessica, quest’ultima uscita poco tempo prima dalla casa di sua spontanea volontà.

Inevitabile che, anche tra gli stessi concorrenti veterani, nascessero dei malumori in merito a quanto accaduto. C’è chi ha parlato di “settimana bianca” e chi trova questa dinamica un’ingiustizia, nonostante sia poi stata data la possibilità di un “biglietto di ritorno” anche agli altri per compensare. Le rivolte però, sarebbero del tutto inutili, in quanto i concorrenti avrebbero firmato una particolare clausola del contratto prima di entrare al GF 18.

Cosa succede al regolamento del GF: Pamela Petrarolo rivela tutto

In molte occasioni il pubblico a casa ha notato delle importanti infrazioni del regolamento nel Grande Fratello. In questa edizione però, la produzione ha deciso spesso di chiudere un occhio, come avvenuto nel recente caso di Luca Calvani e di Lorenzo Spolverato. I dubbi degli inquilini sul ripescaggio degli ex concorrenti si aggiungono quindi, a diversi altri episodi in cui le “leggi” del GF sarebbero state dimenticate.

Ma com’è possibile che ciò accada? Durante una chiacchierata con Chiara Cainelli e Stefania Orlando, Pamela Petrarolo ha spifferato un dettaglio che nessuno conosceva riguardo al contratto. La showgirl, in particolare, commentava ipotizzando che il rientro dei “fuoriusciti” sarebbe avvenuto per compensare un calo di ascolti. “Voi parlate del regolamento, ma contano anche lo share e tante cose”, ha detto la gieffina.

L’ex Non è la Rai ha continuato rivelando che il contratto quest’anno prevedeva una specifica condizione. “Eravamo avvisati, non c’è nulla di strano. Ti dicono per iscritto che possono cambiare il regolamento in corso. Era proprio una clausola, se non erro c’era proprio scritto”. Stando alle parole della Petrarolo, anche Luca Calvani avrebbe confermato questo dettaglio.

I telespettatori non avrebbero nulla di cui sorprendersi a questo punto, considerando che gli stessi autori si sarebbero tutelati facendo firmare i gieffini una chiara accettazione delle inaspettate modifiche che avvengono nel corso del programma. Questo farebbe comprendere anche perché, in casi che nelle precedenti edizioni venivano puniti con l’espulsione, si è deciso quest’anno di lasciar correre. É stato lo stesso Signorini d’altra parte, a sdrammatizzare: “Se dovessimo punire tutti quelli che hanno combinato qualche guaio, mi ritroverei senza inquilini”.