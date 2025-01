Grande Fratello, dopo Jessica Morlacchi se ne va un altro concorrente?

Ancora caos al Grande Fratello, la casa perde i pezzi a seguito dei recenti avvenimenti: dopo Jessica Morlacchi ci si aspetta un altro addio, ecco perché e di chi si tratta.

L’atmosfera all’interno della casa del Grande Fratello continua ad essere piuttosto tesa e la scorsa diretta non ha contribuito a distendere gli animi. Dopo aver analizzato le liti di Helena Prestes con Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, Alfonso Signorini ha annunciato dei provvedimenti che non sono stati graditi.

Nessuna eliminazione, ma tutte e tre le concorrenti coinvolte sono state mandate subito al televoto: la decisione ha fatto infuriare Jessica, che ha deciso così di abbandonare immediatamente la casa senza aspettare l’esito del televoto.

Alla Morlacchi non è andato giù il fatto di essere stata messa sullo stesso piano della Prestes, che secondo lei ha avuto un comportamento molto più grave; da qui la sua decisione, non priva di polemiche e che continuerà a far discutere. Jessica però potrebbe non essere l’unica ad abbandonare la casa per questo motivo: un altro concorrente, infatti, starebbe meditando l’addio.

Grande Fratello, dopo Jessica Morlacchi minaccia di andarsene anche lui

Se, da un lato, dopo la puntata Mariavittoria Minghetti si è avvicinata ad Helena ed ha con lei avuto un chiarimento, lo stesso non si può dire di Lorenzo Spolverato. Per il concorrente sarebbe ingiusto che, dopo quanto successo, Helena possa continuare il suo gioco.

“Il discorso di Jessica se lo vedi con la mente lucida può risultare molto incalzante, ma il fatto è che viene giustificata solo l’altra parte e si finisce con un televoto in cui ci sono le due che devono essere penalizzate e altre tre persone che non c’entrano nulla”. Continuando nel suo ragionamento, Lorenzo ha sottolineato come sarebbe davvero ingiusto che, alla fine, ad uscire fosse Shaila, tanto da arrivare a dichiarare di essere pronto ad abbandonare la casa nel caso uscisse questo esito.

“Metti caso esca Shaila dopo tutto quello che è successo…Io me ne vado” ha spiegato Spolverato. La situazione al Grande Fratello è tutt’altro che tranquilla, mentre molti spettatori sul web si sono schierati dalla parte di Jessica Morlacchi, con tanto di hashtag virali che criticano aspramente quanto deciso dal reality show. Come si evolverà la situazione? I giorni restano veramente difficili nella casa più spiata d’Italia.