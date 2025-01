Grucce rotte, le abbiamo tutti in casa, ma invece di gettarle usiamole in questo modo: il riciclo è assicurato – fancityacireale.it

Le grucce possono tornare molto utili anche se si rompono: come riutilizzarle in modo utile e creativo.

Se c’è una cosa che accomuna gli armadi di tutti, sono proprio le grucce: utili, versatili e di mille forme. Questi oggetti hanno lo scopo di appendere gli abiti all’interno dell’armadio, ma la velocità con cui si rompono è innegabile. Tuttavia, buttarle si rivelerebbe un vero peccato poiché in base alla loro forma conservano un potenziale da non sottovalutare.

Non a caso sul web è pieno di tecniche di riciclo creativo. Le grucce in metallo (le più resistenti, ma anche quelle più soggette a deformazione), sembrano essere le protagoniste perché la loro modellabilità le rende perfette come appendi carta, appendi giornali, porta carta igienica e chi più ne ha più ne metta.

Discorso simile per quelle in legno, che con un po’ di fantasia e mano d’opera possono addirittura diventare appendiabiti di design. Insomma, le variabili sono tante, ma oggi vi mostreremo un trucco per il riciclo; semplice e alla portata di tutti.

Come riciclare le vecchie grucce in maniera utile

Se avete delle vecchie grucce a casa di ogni forma e dimensione, il primo consiglio è quello di non buttarle, poiché se non sono ridotte proprio male, sono molti i modi per riutilizzarle. Oggi però ci focalizzeremo su un tipo in particolare.

Si tratta delle grucce a clip, quelle che vengono spesso utilizzate con lo scopo di appendere gonne e pantaloni. Anche se sembrano inutilizzabili quando si rompono, con pochi strumenti e un po’ di fantasia possono tornare utili.

Se si tratta di grucce in ferro, per prima cosa, armatevi di un paio di cesoie robuste, come quelle da potatura, e di un foglio di carta vetrata a grana fine. Il primo passo è staccare le clip dalla struttura principale della gruccia. Utilizzando le cesoie, effettuate un taglio netto il più vicino possibile alla pinza. In questo modo otterrete clip integre e pronte per essere riutilizzate.

Una volta tagliate, passate la carta vetrata sui bordi per eliminare eventuali asperità, così da rendere sicure e lisce le superfici. Ovviamente, se le grucce sono in plastica, la rimozione delle clip è decisamente più semplice. A questo punto, le clip possono essere lasciate così come sono o personalizzate a piacere.

Potete decorarle con colori, nastri o adesivi per adattarle al loro nuovo utilizzo. Una volta pronte, le possibilità sono infinite: usatele per chiudere confezioni di alimenti come pasta o biscotti, come mollette per appendere post-it o fotografie sul frigorifero incollate ad una calamita o utilizzate per tenere fermo un plico di fogli.

Se avete un po’ di tempo e volete osare, potete combinarle per creare piccole strutture utili, come porta-tovaglioli o ganci multiuso per la cucina o lo studio. Con un po’ di creatività, ogni gruccia a clip può trasformarsi in qualcosa di pratico e originale.