Ho messo in borsa il cibo del buffet dell’albergo ma mi hanno rimproverato: non potevo farlo davvero? – fancityacireale.it

È possibile portare via il cibo del buffet della colazione in albergo oppure no? Cosa fare per evitare figuracce.

La colazione a buffet in albergo è per tante persone uno dei momenti più belli di una vacanza. C’è davvero ogni ben di Dio e scegliere è davvero difficile: così si finisce per riempire interi piatti di leccornie dolci e salate, oppure di alzarsi più volte per fare il bis e provare di tutto.

Già questo pasto abbondante basterebbe per poter affrontare l’intera giornata fra giri turistici oppure appuntamenti di lavoro e meeting, e quant’altro. Però molte persone si chiedono se sia possibile prendere qualcosa al buffet della colazione e portarlo via per mangiarlo successivamente. Oppure, chi ha dei figli, si chiede se possa prendere una merendina o dei biscotti per loro per lo spuntino o la merenda.

I bambini infatti spesso non mangiano durante la colazione ma hanno fame dopo. Ebbene, come comportarsi senza fare figuracce e senza dover pagare altri soldi?

È possibile portare via il cibo durante il buffet della colazione in albergo? La risposta su come comportarsi

I clienti possono comporre il loro piatto scegliendo fra gli alimenti presenti sui tavoli del buffet della colazione. Ma quando avanza qualcosa o se si volesse portare via un panino, un pezzo di torta, dei biscotti per dopo, sarebbe possibile farlo?

Massimiliano Dona, esperto di tutela dei consumatori e presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha risposto alla domanda. La risposta è negativa: non si può infatti portare via la colazione del buffet degli alberghi. Anche se quel pasto l’hai pagato, non vuol dire che tu possa portare via quel cibo per mangiarlo successivamente.

L’esperto ha poi rivelato un “trucco” per portarlo via comunque (in quantità non esagerate): basterà chiedere al personale in albergo di poter prendere un frutto, dei biscotti o quant’altro per fare uno spuntino. Se la risposta è positiva, ecco che si potrà portare via con sé del cibo dal buffet della colazione, altrimenti meglio evitare. In alcuni alberghi addirittura ci sono dei cartelli che vietano di portare via il cibo dal buffet della colazione ma alcune persone lo “rubano” lo stesso, mettendolo in borsa.

Il divieto è esplicito quando viene indicato ma anche quando non lo è espressamente, bisognerebbe evitare di comportarsi in questo modo inadeguato. Anzi, se il personale dovesse beccare un cliente a sottrarre del cibo dal buffet, questi potrà vedersi scalati dei soldi in più proprio per quel motivo quando andrà a pagare il conto finale.