Ho scoperto le soluzioni intelligenti IKEA per una casa sostenibile: ora le bollette non fanno più paura

IKEA propone soluzioni intelligenti per rendere la casa più sostenibile e alleggerire le bollette. Prodotti per risparmiare energia e acqua per un reale cambiamento.

Tante persone non immaginano quanto semplici e apparentemente banali gesti quotidiani possano incidere sulla bolletta. Con piccoli accorgimenti si potrà arrivare a risparmiare cifre importanti nel corso dell’anno.

Un esempio su tutti, sapete che cambiando tutte le lampadine alogene da 60 W con quelle a LED da 6 W si possono risparmiare fino a 140 euro l’anno? IKEA vende numerosi modelli di lampadine a LED come SOLHETTA con intensità luminosa regolabile con globo bianco opalino a 9,95 euro. Consuma pochissima energia, dura circa 25 mila ore e diffonde una rilassante luce bianca calda che fa risplendere i colori naturali dei complementi d’arredo.

Le lampadine LED di ultima generazione sono efficienti dal punto di vista energetica, durano a lungo e comporteranno un risparmio in bolletta soprattutto se associate a prodotti smart come dimmer, timer e sensori di movimento capaci di regolare l’intensità luminosa o di spegnere le luci a determinati orari. VALLHORN, per esempio, è il sensore di movimento wireless utilizzabile in qualsiasi punto della casa (anche all’esterno) per avere la luce solo dove serve realmente. Costa solo 7,95 euro.

Prodotti smart e la casa diventerà green

Tra i prodotti smart IKEA per risparmiare sull’energia elettrica troviamo TRETAKT, la spina con telecomando che permette di collegare ogni lampada, elettrodomestico o macchina del caffè e gestirla con l’interruttore ON/OFF e VINDSTYRKA, sensore della qualità dell’aria collegabile agli altri dispositivi smart della casa per gestire perfettamente ogni funzione.

Per un risparmio sull’acqua IKEA propone miscelatori da cucina, soffioni della doccia e doccette dotate di un aeratore integrato con flusso ridotto senza che si noti alcuna differenza nella pressione dell’acqua. Si consumerà di meno senza fatica. Si può aggiungere, poi, un nebulizzatore per ridurre ulteriormente il consumo del bene prezioso, costa solo 4.95 euro. L’azienda svedese invita anche a ridurre i rifiuti domestici con comportamenti virtuosi in casa. Ecco perché vende prodotti per la raccolta differenziata e contenitori per la buona organizzazione del frigorifero.

Si possono risparmiare fino a 280 euro l’anno eliminando lo spreco alimentare. I sacchetti richiudibili costano 3,95 euro per 50 pezzi mentre i contenitori IKEA 365+ partono da 1,95 euro. Perfette, poi, le borse per la raccolta differenziata a 9,95 euro (tre pezzi). Infine, ricordiamo che IKEA propone anche pannelli fotovoltaici SOLSTRALE per la produzione autonoma di energia rinnovabile. Un esperto aiuterà a scegliere la soluzione perfetta per la propria abitazione e redigerà un preventivo.