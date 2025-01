Ho trasformato una vecchia credenza in un vero oggetto di design: ho fatto tutta da solo e in poche mosse

Hai una vecchia credenza conservata in soffitta ormai da anni? È giunto il momento di tirarla fuori e portarla a nuovo.

Quando si pensa ai vecchi mobili in legno scuro, non possiamo non dire che la prima cosa che ci viene in mente è quella di gettarli. Sembrano, ormai fuori moda e siamo convinti che possano in qualche modo rovinare tutti gli ambienti, ma è veramente così? La risposta è no! Si possono apportare delle modifiche e portare a nuovo questo oggetto.

Quanti di voi hanno ancora conservato in soffitta quel vecchio mobile che non riescono a gettare, ma che allo stesso tempo non vorrebbero gettare? Se rientri fra questi sappi che abbiamo la soluzione che fa proprio al caso tuo. Oggi è l’occasione giusta per tirarlo fuori e vi diremo come renderlo nuovo.

Come portare a nuovo un vecchio mobile

I vantaggi del riciclo creativo sono innumerevoli e questo non possiamo negarlo, ovviamente, però, la paura di non riuscire a portare a nuovo un vecchio mobile, specie se si è alle prime armi è tanta. Sappiate che non c’è nulla da temere perché è possibile correre ai ripari e oggi vi spiegheremo in che modo. Finalmente il vostro vecchio mobile tornerà nuovo e soprattutto sarà a passo coi tempi, siete pronti a capire quali sono i passaggi per rendere possibile tutto questo? Ci teniamo a precisare che non verranno utilizzati grandi strumenti difficili da reperire.

Il primo consiglio che vi diamo è quello di proteggere le superfici che si trovano sotto il mobile, dunque, procuriamo dei fogli di giornale, subito dopo continuiamo spolverando i mobili, la polvere che si sarà accumulata inevitabilmente sarà tanta, ma per farlo vi servirà procurare un semplice panno in microfibra. Dopo questo passaggio si potrà partire, dunque, è fondamentale rimuovere la pittura, per farlo velocemente vi basterà applicare un solvente liquido, attendiamo venti minuti e dopo con un spazzola morbida andiamo a rimuovere il colore. Se necessario, insistete sugli strati in cui è necessario.

Adesso passiamo alla seconda fase che prevede nuovamente la pulizia, per farlo è fondamentale avere a portata di mano un vecchio panno imbevuto con acqua e sapone, in questo modo ogni traccia di sporco potrà essere eliminata. Se la vernice è ancora presente, allora serviamoci di carta vetrata. Il nostro mobile è finalmente pronto per essere verniciato nuovamente, in commercio esistono diverse soluzione e si può scegliere in base all’arredamento. Il nostro mobile sarà nuovamente pronto e in men che non si dica si adatterà perfettamente.