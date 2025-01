I formaggi non sono tutti grassi: questi puoi mangiarli tranquillamente anche se sei a dieta

Se pensi che per dimagrire devi mangiare solo piatti tristi e sconditi, stai sbagliando: alcuni formaggi buonissimi sono perfetti anche se devi perdere peso.

I formaggi sono uno dei cibi più amati in tutto il mondo. In Italia siamo grandi produttori e oltre a produrne una grande varietà siamo anche grandi estimatori e consumatori di questo alimento che oltre ad essere molto buono è anche molto versatile in cucina. Infatti i formaggi sono perfetti dall’antipasto fino al dolce.

Ottimi serviti su un tagliere come antipasto accompagnati dal miele o da confetture di frutta; perfetti come secondo proteico al posto della carne e del pesce ma deliziosi anche per preparare dei dolci sfiziosi come la cheesecake o il tiramisù. Ormai in commercio ne esistono davvero tantissime varietà, per tutti i gusti.

C’è solo un piccolo problema: i formaggi contengono molte calorie e molti grassi. Come fare se si deve perdere peso? Bisogna rinunciare per sempre ai formaggi per dimagrire? Assolutamente no: i formaggi non sono tutti iper calorici e ricchi di grassi. Alcuni, al contrario, sono perfetti anche per chi deve perdere peso ma non vuole di certo perdere il piacere della buona tavola.

Formaggi: ecco i migliori se sei a dieta

Essere a dieta non significa privarsi di ogni cibo buono e vivere solo di petto di pollo alla griglia e insalata scondita. Questo genere di diete restrittive portano solo al fallimento perché nessuno riuscirebbe a resistere a lungo. La dieta, per essere sostenibile, deve essere certamente sana ed equilibrata ma non deve comportare sacrifici estremi.

A nessuno piace patire la fame né dover rinunciare a tutti i cibi golosi. I formaggi sono uno degli alimenti più apprezzati al mondo e noi italiani, in particolare, ne andiamo ghiotti. Di seguito vediamo alcuni formaggi che si possono mangiare tranquillamente anche se si deve perdere peso.