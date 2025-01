IKEA, assunzioni in tutta Italia: l’esperienza non conta!

Le assunzioni IKEA si rivelano un’opportunità da cogliere al volo soprattutto per chi non ha esperienza pregressa da inserire nel curriculum.

L’azienda che richiede esperienza pregressa tarpa le ali ai giovani volenterosi che vorrebbero intraprendere una carriera lavorativa con professionalità e dedizione. IKEA si presenta in modo diverso agli italiani offrendo un’occasione unica, crescere all’interno dell’azienda stessa.

Se siete alla ricerca di un’occupazione in un ambiente lavorativo dinamico, informale e inclusivo dovete conoscere le proposte di lavoro della grande azienda svedese IKEA. Qui i giovani e meno giovani hanno la possibilità di intraprendere un percorso di crescita personalizzato. IKEA è molto più dei prodotti amati in tutto il mondo, delle polpette svedesi, dei negozi gialli e blu. Dentro c’è un mondo di lavoro coinvolgente e formato da professionisti.

Ben 7.500 co-worker solo in Italia nei 40 negozi sparsi per la penisola, negli 8 Remote Costumer Meeting Point per il supporto alla vendita, nei 2 Customer Distribution Center (centri di logistica e distribuzione) e nel Service Office (Headquarter). Tanti ruoli da ricoprire, per alcuni sarà necessario soddisfare diversi requisiti tra cui quello dell’esperienza pregressa. Per altri invece, la candidatura è aperta a tutti gli interessati a condizione che siano creativi. intraprendenti e disposti ad imparare e abbiano voglia di partecipare all’Academy IKEA.

Come inviare la candidatura per diventare parte di IKEA

Chi è interessato a lavorare in IKEA ha diverse possibilità. Può accedere al portale ikea.com ed entrare nella sezione dedicata alle offerte di lavoro attive per scoprire tutte le posizioni aperte filtrando la ricerca in base alle proprie necessità e al ruolo da ricoprire. Per ogni offerta sono specificati la sede di lavoro, il settore di riferimento, il tipo di contratto e i compiti da eseguire.

Una volta trovata quella in linea con le proprie esigenze basterà cliccare su “Candidati per una posizione lavorativa” e poi su “Candidati ora”. Al momento ci sono 97 posizioni aperte tra stage, contratti a tempo parziale e full time. In alternativa IKEA propone la partecipazione all’Academy dedicata a chi intende intraprendere un percorso nell’azienda seguendo formazioni individuali e di gruppo per acquisire competenze professionali e di leadership.

Il co-worker lavorerà con manager esperti e avrà il supporto di un mentor per tutto il percorso. Per partecipare a questa accademia bisognerà inviare la candidatura e scegliere un ambito di lavoro tra Team Vendita, Team Interior Design & Visual Merchandising, Team Logistica, Food, Customer Experience. Proprio come per un mobile IKEA si potrà assemblare il proprio futuro nell’azienda svedese.