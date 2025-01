Il Paradiso 9, Clara prende una decisione drastica: Alfredo a pezzi

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Clara prenderà una decisione molto drastica che rappresenterà un duro colpo per Alfredo.

Non c’è niente da fare: è sempre successo d’ascolti per Il Paradiso delle Signore. Il period drama in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1 è giunto alla sua nona stagione ma continua a catalizzare l’attenzione del pubblico con personaggi convincenti e trame avvincenti, sempre ricche di sorprese e colpi di scena.

A parlare è l’unità di misura del successo televisivo ovvero la gara dell’auditel: la puntata di venerdì 10 gennaio del Paradiso delle Signore ha conquistato 1 milione e 691 mila spettatori, raggiungendo il 19,2% di share. In pochi giorni sono già cambiate molte cose: pensiamo solo all’uscita di scena dello storico capo magazziniere Armando Ferraris.

Le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 gennaio della serie ambientata nella Milano del boom economico si concentrano però sulla drastica decisione di Chiara Boscolo: la venere con la passione del ciclismo spiazzerà tutti, a cominciare da Alfredo che tanto ha fatto per strapparla a Jerome. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore 9, spoiler: drastica decisione di Clara, Alfredo distrutto

Gli spettatori più attenti de Il Paradiso avranno certamente notato che nelle ultime settimane si sono via via mescolati i classici “ingredienti” di un triangolo amoroso che coinvolge Clara, Alfredo e Irene. Perico è riuscito a fidanzarsi con la sua ex allieva del ciclismo. Dal canto suo Irene è sempre più pentita per la fine della storia con il magazziniere.

Arriverà anche a scrivergli una lettera d’amore, salvo poi pentirsi del gesto e cercare di recuperare la missiva prima che finisca nelle mani del suo ex. Ma a far esplodere la gelosia di Clara sarà qualcos’altro: il supporto finanziario di Alfredo a Irene, finita in guai seri con il fisco a causa della truffa perpetrata ai suoi danni da Leonardo Crespi.

A salvare la situazione sarà appunto Alfredo, pronto a dare alla sua ex fidanzata i soldi per pagare le tasse arretrate chieste a Irene. Lo farà grazie ai guadagni ottenuti con la vendita del suo cambio. A Irene il magazziniere chiederà però di mantenere il riserbo con Clara. Ma le cose non andranno come voleva: Clara infatti scoprirà tutto.

Sentendosi tradita dal fidanzato e dall’amica, la venere prenderà una decisione drastica: metterà in stand-by il rapporto con Alfredo e abbandonerà anche l’appartamento condiviso con Irene. Nel frattempo Clara si rifugerà a casa di Salvatore e Elvira. Come si evolverà la situazione? Per saperlo bisognerà attendere i prossimi episodi del Paradiso delle Signore.