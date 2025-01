Impossibile trovarla ad un prezzo più basso: da Lidl costa solo 24,99 euro e cuoce una meraviglia

Solo da Lidl questo accessorio per la cucina è acquistabile al prezzo incredibile di 24,99 euro: cuoce una meraviglia, un’offerta incredibile.

Lidl si conferma una sicurezza non soltanto per l’acquisto di beni alimentari, ma anche per capi d’abbigliamento e accessori per la casa e la cucina; all’interno dei suoi negozi, il noto marchio discount offre spessissimo offerte per prodotti davvero molto utili e di grande qualità.

Molto spesso, il volantino delle offerte di Lidl propone oggetti per la persona oppure di fai-da-te, capi d’abbigliamenti e accessori tra t-shirt, pigiami o scarpe ma anche, ovviamente, elettrodomestici per la nostra casa e per la nostra cucina.

Nelle offerte per la settimana dal 20 gennaio al 26 gennaio troviamo un prodotto davvero incredibile, di grande qualità e che è offerto a tutti i clienti ad un prezzo super competitivo: a soli 24,99 euro ci si può aggiudicare questo accessorio, cuoce una meraviglia e la cifra, per la sua qualità, è veramente irrisoria.

Volantino delle offerte Lidl per la settimana dal 20 al 26 gennaio: l’accessorio imperdibile per la cucina ad un prezzo super

Sul volantino delle offerte di Lidl troviamo, tra i tanti prodotti per la casa e per la cucina, anche una splendida friggitrice ad aria acquistabile solamente al prezzo di 24,99 euro. Di marca Silvercrest, la friggitrice ha una capacità di 2 litri e permette una cottura davvero ottima, senza necessariamente utilizzare l’olio della frittura standard.

Sostanzialmente, la friggitrice ad aria simula la tradizionale frittura, senza però utilizzare l’olio bollente; nella sua composizione, infatti, c’è un elemento riscaldante posto all’interno della camera di cottura vicino al cibo che irradia calore, mentre una ventola fa circolare l’aria. Presente anche una presa d’aria sulla parte superiore, oltre a uno scarico sul retro che controlla la temperatura facendo fuoriuscire l’aria calda in eccesso. Le temperature massime variano a seconda del modello, così come la potenza in Watt.

Il modello acquistabile da Lidl è dotato di una regolazione continua della temperatura da 80°C a 200°C, con timer da 30 minuti e funzione di spegnimento automatico. La potenza della friggitrice ad aria è di 1000 W; senza dubbio caratteristiche importanti, che rendono il prezzo di 24,99 euro un’offerta incredibile che in molti sicuramente valuteranno. In casi come questi, comunque, è bene affrettarsi, perché data l’offerta si potrebbe arrivare presto ad un esaurimento delle scorte.